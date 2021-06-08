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غضب في مصر بعد منع فتاة محجبة من دخول مكان عام بسبب ارتدائها عباءة

المقهى قال إنه غير مسموح لمرتدي العباءات والنقاب بدخوله (مواقع التواصل)
المقهى قال إنه غير مسموح لمرتدي العباءات والنقاب بدخوله (مواقع التواصل)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202107:41 PM (مكة المكرمة)

أثارت قصة منع فتاة محجبة من دخول أحد الأماكن العامة في مصر لحضور اجتماع مع زميلاتها بسبب ارتداءها عباءة، غضبا عبر منصات التواصل، وسط اتهامات بالعنصرية ومطالبات بإغلاق المكان.

ونشرت الفتاة التي دعت للاجتماع وتدعى دينا حشيش القصة عبر حسابها على موقع فيسبوك، أمس الإثنين، حيث قالت إنها قررت رفقة فريقها المكون من 5 فتيات والذي يعمل على إنتاج المحتوى، عقد اجتماع عمل خارج المكتب في أحد المقاهي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وأضافت أنه بعد ساعتين من بدء الاجتماع، جاءت إحدى زميلاتها وهي توشك على البكاء من شدة الإحراج، قائلة “مش هقدر أحضر الاجتماع مش عايزيني هنا علشان لابسة عباءة”.

وأوضحت أنها ذهبت لتوضيح الأمر مع مدير المكان، من أجل السماح لهم باستكمال الاجتماع خلال الساعة القادمة، ولكنه رفض بحجة أن المكان مراقب بالكاميرات وغير مسموح دخول لمرتدي العباءات والنقاب والأحذية الخفيفة (شبشب).

وأشارت دينا إلى أنهم غادروا المكان على الفور، مشيرة إلى أن تلك المشكلة مع الملابس من قبل المكان غير مفهومة بالنسبة لها على الإطلاق، مؤكدة أنهم بحاجة لحل مشاكلهم وتقبل الآخرين.

وعبر نشطاء عن غضبهم بسبب تصرف المكان مع تلك الفتاة، حيث اتهموا المكان بممارسة العنصرية ضد الزبائن، وطالبوا بإغلاقه ومحاسبته على هذا الفعل.

رد المقهى

وخلال التعليقات على المنشور، كشفت دينا عن رسالة وصلت لها من المقهى عبر حسابها على إنستغرام، جاء فيها أن المقهى يحترم كافة الفتيات، وأن فريق العمل الخاص بها حضر لأكثر من ساعتين قبل الواقعة، وأنا دينا وأصحابها انسحبوا من المكان بدون دفع الفاتورة.

وقالت الرسالة إن المقهى يحضره باستمرار الكثير من المحجبات دون أدنى مشكلة كما يروج البعض.

وردت دينا على المقهى قائلة “اعتذروا للبنت اللي في فريقي لأنكم حسستوها إنها مختلفة عن زمايلها (زملائها) ولا تستحق إنها تكون وسطنا أو زينا وأنا مش كمديريتها بس، كست زيها مش هسمح لشلة رجالة يهينوها بالشكل ده، ياريت تفكروا بشكل إنساني في الضرر النفسي اللي تسببتم فيه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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