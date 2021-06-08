صحيفة: تقرير أمريكي يخلص إلى أن فيروس كورونا ربما تسرب من معمل في ووهان

أشار تقرير بشأن أصول مرض فيروس كورونا أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأمريكية، إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان “معقولة”.

ونقلت (صحيفة وول ستريت جورنال) عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن تقرير بشأن منشأ الفيروس، أعده مختبر (لورنس ليفرمور) خلص إلى أن فرضية تسرب الفيروس من معمل صيني في ووهان “معقولة وتستحق مزيدا من التحقيق”.

وقالت الصحيفة إن الدراسة أعدها مختبر (لورنس ليفرمور) الوطني في كاليفورنيا في مايو/ أيار 2020، وأشارت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقا بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

معهد ووهان

ويحظى احتمال أن يكون الوباء قد بدأ بتسرب من (معهد ووهان لعلم الفيروسات) باهتمام جديد، في وقت طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخابرات الوطنية مضاعفة الجهود للتحقيق.

وقال الرئيس الأمريكي “إن وكالات المخابرات الأمريكية تقتفي أثر نظريات متعارضة تتضمن إحداها احتمال تسربه من حادث بمختبر في الصين”.

وقالت المخابرات الأمريكية إن لدى وكالاتها نظريتين بخصوص منشأ الفيروس، ترى وكالتان أنه ظهر بشكل طبيعي نتيجة المخالطة بين بشر وحيوانات مصابة بينما ترى وكالة ثالثة احتمال وقوع حادث في مختبر كان مصدرا للجائحة العالمية.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية “أجهزة المخابرات الأمريكية لا تعرف بالضبط أين ولا متى ولا كيف انتقل فيروس كوفيد-19 بشكل أولي، لكنها تركز على احتمالين اثنين”.

فريق خبراء الصحة العالمية في ووهان (رويترز)

تحقيق جديد

وطالبت الولايات المتحدة، في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية بإجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين.

وفي هذا الصدد، قالت الصين إنها تدعم “دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم”.

كان فريق بقيادة المنظمة الدولية أمضى أربعة أسابيع في مدينة ووهان الصينية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بالتعاون مع باحثين صينيين.

وقال فريق الخبراء الدولي في تقرير صدر في مارس/ آذار إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، وإن “نشأته من خلال حادث بمختبر يعد أمرا غير مرجح إلى حد بعيد”.