شاهد: صفعة قوية مباغتة على وجه ماكرون أثناء جولة في فرنسا

قالت محطة (بي إف إم) وإذاعة (آر إم سي) اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم جنوب شرقي البلاد.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعًا مصورًا جرى تداوله على تويتر ويظهر فيه رجل يرتدي قميصًا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف “تسقط الماكرونية” ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

وذكرت محطة (بي إف إم) تأكيد الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) لصحة الفيديو، ونقلت عن مصدر مطلع أنه تم القبض على شخصين. وذكر قصر الإليزيه أنه كانت هناك محاولة لضرب ماكرون، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكان ماكرون ينفذ المرحلة الثانية من جولته في فرنسا حيث التقى رواد مطاعم وطلابا وتحدث عن كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19، عندما صفعه الرجل.

ولم تتضح بعد هوية ودوافع الرجل الذي صفع ماكرون. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس إن الواقعة إهانة للديمقراطية.

وحسب الفيديو، ظهر ماكرون وهو يتجه نحو حشد من المواطنين الذين كانوا بانتظاره خلال زيارة إلى المنطقة. ومع اقترابه من مواطن يقف خلف حاجز معدني، أمسك هذا الشخص بيد ماكرون وصفعه على وجهه بقوة بيده الثانية.

وتدخل أفراد الأمن المرافقون لماكرون حيث تعامل اثنان منهم مع الرجل وأبعد آخر ماكرون. لكن ماكرون ظل بالقرب من الحشد للحظات، وبدا أنه يتحدث مع شخص على الجانب الآخر من الحاجز. وأكد حرس الرئيس أن رجلا “حاول” صفع الرئيس.