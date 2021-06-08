البث الحي
الأخبار|فرنسا

شاهد: صفعة قوية مباغتة على وجه ماكرون أثناء جولة في فرنسا

ماكرون يتلقى صفعة خلال جولة في فرنسا (مواقع التواصل)
ماكرون يتلقى صفعة خلال جولة في فرنسا (مواقع التواصل)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202105:48 PM (مكة المكرمة)

قالت محطة (بي إف إم) وإذاعة (آر إم سي) اليوم الثلاثاء إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم جنوب شرقي البلاد.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعًا مصورًا جرى تداوله على تويتر ويظهر فيه رجل يرتدي قميصًا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف “تسقط الماكرونية” ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

 

وذكرت محطة (بي إف إم) تأكيد الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) لصحة الفيديو، ونقلت عن مصدر مطلع أنه تم القبض على شخصين. وذكر قصر الإليزيه أنه كانت هناك محاولة لضرب ماكرون، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكان ماكرون ينفذ المرحلة الثانية من جولته في فرنسا حيث التقى رواد مطاعم وطلابا وتحدث عن كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كوفيد-19، عندما صفعه الرجل.

 

ولم تتضح بعد هوية ودوافع الرجل الذي صفع ماكرون. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس إن الواقعة إهانة للديمقراطية.

وحسب الفيديو، ظهر ماكرون وهو يتجه نحو حشد من المواطنين الذين كانوا بانتظاره خلال زيارة إلى المنطقة. ومع اقترابه من مواطن يقف خلف حاجز معدني، أمسك هذا الشخص بيد ماكرون وصفعه على وجهه بقوة بيده الثانية.

وتدخل أفراد الأمن المرافقون لماكرون حيث تعامل اثنان منهم مع الرجل وأبعد آخر ماكرون. لكن ماكرون ظل بالقرب من الحشد للحظات، وبدا أنه يتحدث مع شخص على الجانب الآخر من الحاجز. وأكد حرس الرئيس أن رجلا “حاول” صفع الرئيس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قال إن إسرائيل استسلمت لحركة حماس.. شرطة الاحتلال تمنع نائبا بالكنيست من اقتحام الأقصى (فيديو)

النائب إيتمار بن غفير (يمين) خلال حديث مع فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (الفرنسية - أرشيف)

غضب في مصر بعد منع فتاة محجبة من دخول مكان عام بسبب ارتدائها عباءة

المقهى قال إنه غير مسموح لمرتدي العباءات والنقاب بدخوله (مواقع التواصل)

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أقدم أسير أردني بعد 20 عاما من الاعتقال

عبد الله نوح أبو جابر الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي (مواقع التواصل)

شاب فلسطيني يزف من بيت صديقه الشهيد (فيديو)

والد الشهيد مع صديق ابنه (تويتر)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا