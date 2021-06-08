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تداول فيديو لمنى ومحمد الكرد يظهر نشاطهما ضد المستوطنين قبل 10 سنوات

منى الكرد وشقيقها محمد في طفولتهما (مواقع التواصل)
منى الكرد وشقيقها محمد في طفولتهما (مواقع التواصل)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202111:34 PM (مكة المكرمة)

أعاد ناشطون على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو يعود لعشر سنوات مضت يوثق فيه الشقيقان المقدسيان محمد الكرد ومنى الكرد أثناء طفولتهما جهود الاحتلال الإسرائيلي في تهويد القدس.

الفيديو الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية على صفحتها بموقع يوتيوب في يونيو/حزيران عام 2011 أظهر الشقيقان المقيمان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وهما يقولان للمستوطنين باللغة العبرية “يا سارقين غادروا المنزل”.

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي الشيخ جراح صدرت بحقها أحكام تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

والأحد الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة منى الكرد (23 عاما) من منزلها، بتهمة “المشاركة في أعمال شغب وعنف”، وبعدها بساعات، سلّم شقيقها محمد نفسه للسلطات الإسرائيلية، وتم احتجازهما قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا.

ومنى الكرد هي صحفية وناشطة مقدسية وتشارك يوميًا في تغطية الأحداث في حي الشيخ جراح عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشارك باستمرار مع وسائل الإعلام والناشطين المؤثرين عبر خاصية البث المباشر لشرح مستجدات الأوضاع في حي الشيخ جراح.

المصدر : الجزيرة مباشر

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