تداول فيديو لمنى ومحمد الكرد يظهر نشاطهما ضد المستوطنين قبل 10 سنوات

أعاد ناشطون على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو يعود لعشر سنوات مضت يوثق فيه الشقيقان المقدسيان محمد الكرد ومنى الكرد أثناء طفولتهما جهود الاحتلال الإسرائيلي في تهويد القدس.

الفيديو الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية على صفحتها بموقع يوتيوب في يونيو/حزيران عام 2011 أظهر الشقيقان المقيمان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وهما يقولان للمستوطنين باللغة العبرية “يا سارقين غادروا المنزل”.

تاريخه يعود إلى ما قبل عشر سنوات.. ناشطون يعيدون تداول مقطع يوثق فيه الشقيقان المقدسيان #محمد_الكرد و #منى_الكرد جهود التهويد في #القدس أثناء طفولتهما.. ودعوات إلى مواصلة الضغط الشعبي والإلكتروني على هاشتاج #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/V0KzvYzZSU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 8, 2021

وعائلة الكرد من ضمن 12 عائلة في حي الشيخ جراح صدرت بحقها أحكام تقضي بتهجير أفرادها من منازلهم لصالح مستوطنين.

والأحد الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة منى الكرد (23 عاما) من منزلها، بتهمة “المشاركة في أعمال شغب وعنف”، وبعدها بساعات، سلّم شقيقها محمد نفسه للسلطات الإسرائيلية، وتم احتجازهما قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقا.

ومنى الكرد هي صحفية وناشطة مقدسية وتشارك يوميًا في تغطية الأحداث في حي الشيخ جراح عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشارك باستمرار مع وسائل الإعلام والناشطين المؤثرين عبر خاصية البث المباشر لشرح مستجدات الأوضاع في حي الشيخ جراح.