“العدالة والتنمية” التركي: علاقاتنا مع مصر متجذرة ونتبنى نهجا إيجابيا إزاء المباحثات

أكد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وجود “علاقات متجذرة بين أنقرة والقاهرة”، وقال إن بلاده تتبنى نهجا إيجابيا إزاء المباحثات المتواصلة مع مصر.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين بالعاصمة أنقرة، أن استخبارات البلدين تواصلان محادثاتهما حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.

أفاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بأن #تركيا تتبنى نهجا إيجابيا إزاء المباحثات المتواصلة مع #مصر حول عدة قضايا بينها العلاقات الثنائية، وليبيا، والبحر المتوسط.https://t.co/KXXXcPujP1 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 8, 2021

وقال “المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية. من الآن فصاعدًا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات”.

وبيّن جليك أنه لدى تركيا ومصر أمور عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن تركيا تحمل “نهجا إيجابيا” بهذا الخصوص.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أن أطاح الجيش المصري عام 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، وهو ما أدانته تركيا واعتبرته انقلابا عسكريا أطاح بأول رئيس مدني منتخب في مصر.

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو (غيتي)

لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي. وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن بلاده ومصر “تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين عبر وزارتي الخارجية.

وزار وفد تركي القاهرة الشهر الماضي، وقال الجانبان في بيان مشترك إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية. وشهدت الأيام الماضية تزايد التصريحات الإيجابية التركية تجاه مصر.