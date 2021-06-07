اعتقال دبلوماسي مصري سابق بعد انتقاده تعامل النظام مع أزمة سد النهضة

قالت منظمة حقوقية إن النيابة العامة المصرية قررت حبس الدبلوماسي المصري السابق يحيى نجم، وذلك بعد اتهامه بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” ونشر أخبار كاذبة.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد الماضي، إن نيابة أمن الدولة قررت قبل أيام حبس الدبلوماسي السابق في سفارة مصر بفنزويلا 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما اعتقلته قوات الأمن من منزله في القاهرة في 29 من مايو/أيار الماضي وإخفائه قسريا لمدة 4 أيام.

وبحسب المنظمة، وجهت النيابة عدة اتهامات لنجم أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان نجم قد هاجم أداء الدولة المصرية في أزمة سد النهضة واصفا التصريحات المتضاربة للنظام بـ”الهذيان الداخلي والانفصام الشخصي” في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك.

بعد ٤ أيام من إخفائه: حبس الدبلوماسي السابق يحيى نجم في القضية 915 لسنة 2021 أمن الدولة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي https://t.co/hXn70CFg4D — Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) June 6, 2021

وقال الدبلوماسي السابق في أحد منشوراته بشأن تعامل النظام مع أزمة السد “هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير -بل وخيانة- الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد”.

وكشفت المنظمة أن عناصر الشرطة اقتادت نجم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة)، حيث سأله ضباط الجهاز حول منشوراته على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، وظل هناك لمدة 4 أيام حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه.

وانتقد ناشطون وإعلاميون مصريون اعتقال نجم مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام كما سخروا من الدعوات الموجهة للناشطين للعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل.

ويعد نجم أحد أبرز الوجوه التي عارضت جماعة الإخوان في فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها نجم، حيث تم حبسه في أبريل/نيسان 2016 بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وآنذاك قالت الخارجية المصرية إن نجم استقال من العمل بوزارة الخارجية منذ سنوات، وكان يشغل وقتها درجة سكرتير ثان، وليست له أية صلة أو علاقة بوزارة الخارجية منذ ذلك الوقت.

اعتقال يحيى نجم سفير مصر السابق في فنزويلا، وتوجيه الاتهام له بالانضمام لجماعة ارهابية!

أسرة السفير تقول إن اعتقاله على خلفية موقفه ضد السد الإثيوبي..والسفير كان من الذين خرجوا في 30 يونيو ضد حكم الإخوان!

واضح أن السيسي ينتقم ممن ظلموا الرئيس محمد مرسي. وما يعلم جنود ربك إلا هو! — سليم عزوز (@selimazouz1) June 7, 2021

بدل ما نعتقل و نحاكم الي ورط مصر بتوقيعه علي الاتفاقية نعتقل الي بيعترض علي الورطة#سد_النهضة اعتقال السفير المصري السابق في فنزويلا «يحيى نجم» وصدور قرار بحبسه 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد نشره تدوينة ينتقد فيها إدارة الدولة لأزمة سد النهضة pic.twitter.com/A77sPZcc1Z — Hala Abdelrazik (@HalaAbd05553944) June 7, 2021

اعتقال السفير المصري السابق في فنزويلا #يحيى_نجم في 29 مايو الماضي، بعد مداهمة منزله وظهر في 2 يونيو بعد إخفاء قسري استمر أيام، ووجهت النيابة للسفير اتهامات بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخباركاذبة" فيما صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.#مصر pic.twitter.com/4aXtOAQ3Zq — صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) June 7, 2021

فين بتوع تعالى وعارض من الداخل؟ https://t.co/dMJu0oMWx5 — Ahmed El-Banna (@AhmedElBanna82) June 7, 2021

29 مايو اقتحمت قوات الأمن منزل الدبلوماسي السابق يحيى نجم وألقت القبض عليه.

2 يونيو ظهر في نيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري لمدة 3 أيام غير معروف فيها مكانه.

اتحقق معاه واتوجهتله تهم الإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي واتأمر بحبسه pic.twitter.com/MkcBwfNi1A — Gee naguib (@GeeNaguib) June 7, 2021

المشكلة السيساوية فرحانين انه لتحبس كانه قتل انسان برئ يعني الراجل اتكلم من جوا مصر و ليه مقام و مكانة محترمة في المجتمع و اتكلم من جوا باحترام فاتحبس و اتبهدل و كمان الناس (مش كلها) فرحانة فيه كانه مجرم خطير https://t.co/01OUgAH2dF — Moaz (@Moaz313451511) June 7, 2021