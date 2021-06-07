قفز إلى البحر من أعلى صخرة فارتطم بقارب.. فيديو يرصد لحظة مصرع شاب في بيروت

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل فيديو مصرع شاب سوري، أمس الأحد، بعدما قفز من صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت ليرتطم مباشرة بزورق سياحي كان يعبر مغارة الصخرة.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني أن الشاب توفي على الفور بينما أصيب راكب في الزورق بكسر في يده.

#متداول | صرخوا بأعلى صوتهم لكن بلا جدوى.. مصرع شاب سوري قفز عن صخرة #الروشة الشهيرة في #بيروت إثر ارتطامه بقارب سياحي تحت الصخرة#لبنان pic.twitter.com/e06FIFLgLz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2021

وقال الدفاع المدني في بيان إن عناصره عملوا على انتشال جثة شاب سوري قضى جراء قفزه من صخرة الروشة في بيروت وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة.

وأضاف البيان أن الجثة نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أصحاب الزورق الذي ارتطم فيه الشاب قولهم إنه توفي في الحال وأنهم جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات في حال كانوا مسؤولين عن وفاته.

كما طالبوا محافظ بيروت لضبط الأنشطة التي تقام من على صخرة الروشة بسبب الفوضى الكبيرة الموجودة، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بعملية إنقاذ لشاب آخر كان قد قفز قبله.