شاهد: عاملة توصيل “أمازون” تنهال بالضرب واللكمات على مسنة اشتكت من تأخر طلبيتها

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة أوقفت عاملة توصيل من شركة أمازون لقيامها بضرب مسنة تبلغ من العمر 67 عامًا عدة مرات بسبب شكواها من تأخير استلام طلبها يوم الخميس الماضي.

وأظهرت كاميرا المراقبة عاملة التوصيل ايزتل راميريز (21 عاما) وهي تضرب العجوز عدة مرات على رأسها داخل مجمع سكني بمقاطعة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكن الشابة قالت للشرطة إنها كانت تدافع عن نفسها.

ضربتها ضربًا مبرحًا .. عاملة توصيل في شركة #أمازون تهاجم زبونة تبلغ من العمر 67 عامًا لأنها اشتكت من تأخير استلام طلبيتها في ولاية #كاليفورنيا الأمريكية pic.twitter.com/KkL4HX09AP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2021

ونقلت وسائل الإعلام عن مالك المجمع السكني التي تعيش فيه المسنة قوله إن الحادث بدأ عندما تلقت المسنة إخطارًا بوصول طردها، ولكن عندما ذهبت إلى الردهة لم تجده.

وأضاف أن عاملة التوصيل طلبت منها الانتظار ريثما تقوم بتسليم أغراض أخرى، لكن بعد 15 دقيقة خرجت المرأة من المجمع وسألت مرة أخرى عن الطرد وتبادلا الكلمات الساخنة.

وتابع “أعتقد أن عاملة أمازون قالت شيئًا عن (امتيازها الأبيض) بينما قالت المسنة: لست بحاجة لأن تكوني فظة، وابتعدت”.

بعدها التقطت كاميرا المراقبة العاملة وهي تضرب المسنة على رأسها بينما كان ظهرها لها، قبل أن تلكمها عدة مرات أيضًا، مما أدى لإصابتها بكسر في أنفها.

وألقت الشرطة القبض على عاملة أمازون بتهمة التعدي بالضرب وإحداث أضرار جسدية خطيرة وإساءة معاملة كبار السن، وحددت كفالة قدرها 100 ألف دولار.