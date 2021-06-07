شاهد: رسامة تبدع تحفا فنية من المخلفات الإلكترونية

عمدت الرسامة التركية ساري كورال (42 عامًا) المقيمة بولاية قوجة إيلي (شمال غرب) إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة المخلفات الالكترونية من خلال استخدامها في أعمال فنية تلفت الأنظار.

وشملت هذه المخلفات بقايا قطع التلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر المحمول وتوابعه والهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وغيرها.

وتخرجت كورال من قسم الرسم في جامعة قوجة إيلي عام 2002، وأنشأت الاستوديو الخاص بها بعد أن عملت مدرِّسة للفنون لمدة 3 سنوات.

وقالت كورال في حديث للأناضول، اليوم الإثنين، إن شغفها بالرسم والفنون الجميلة بدأ منذ سن مبكرة، وإنها عملت على لفت النظر إلى واحدة من أهم قضايا البيئية، ألا وهي “إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية” عبر استخدامها في الفن.

وأوضحت أنها صممت ما يقارب 500 عمل فني خلال مسيرتها بعضها من المخلفات إلكترونية.

وتُعد المخلفات الإلكترونية “الأسرع نموًا في العالم” باجمالي 44.7 مليون طن عام 2016 وهو ما يعادل 4500 برج إيفل.

وفي 2018، نقلت التقارير وجود 50 مليون طن تقريبًا من المخلفات الإلكترونية بالعالم بقيمة 62.5 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن هنا استوحى الاتحاد الأوربي اسم “تسونامي المخلفات الإلكترونية”.