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جثة طفل ملقاة على الأرض في مستشفى بالعراق.. والسبب غريب (فيديو)

تسبب انتشار الفيديو على وسائل التواصل بصدمة وموجة غضب واسعة في البلاد (مواقع التواصل)
تسبب انتشار الفيديو على وسائل التواصل بصدمة وموجة غضب واسعة في البلاد (مواقع التواصل)
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202106:45 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الأحد، مقطع فيديو يظهر جثة طفل حديث الولادة ملقاة على الأرض، في أحد مستشفيات محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السبب وراء إلقاء جثة الطفل على الأرض جاء بسبب إقفال ثلاجة الموتى وغياب المشرف عليها عن الدوام.

وتسبب انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بصدمة وموجة غضب واسعة، أصدرت على إثرها دائرة الصحة في البصرة بيانا أعلنت فيه بدء التحقيق في الواقعة.

وأكدت الدائرة “اتخاذ إجراءات أولية صارمة بحق المقصرين الأساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الأسباب التي أدت لحصول الحالة بهدف متابعة التقصير ومن يقف خلفه وعدم تكرار الأمر” بحسب البيان.

ويعاني النظام الصحي في العراق تراجعا حادا ابتداء من تسعينيات القرن الماضي نتيجة الصراعات والحروب والاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

وشهد العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 حالة من عدم الاستقرار ونزاعات مسلحة بعضها طائفي أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من المواطنين العزل وما تلاها من حروب ضد الجماعات المسلحة في البلاد، أدت بدورها إلى تدمير كبير في مرافق الرعاية الصحية التي كانت في طور استرجاع عافيتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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