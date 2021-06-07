جثة طفل ملقاة على الأرض في مستشفى بالعراق.. والسبب غريب (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الأحد، مقطع فيديو يظهر جثة طفل حديث الولادة ملقاة على الأرض، في أحد مستشفيات محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السبب وراء إلقاء جثة الطفل على الأرض جاء بسبب إقفال ثلاجة الموتى وغياب المشرف عليها عن الدوام.

وتسبب انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بصدمة وموجة غضب واسعة، أصدرت على إثرها دائرة الصحة في البصرة بيانا أعلنت فيه بدء التحقيق في الواقعة.

جثة طفل ملقاة على الأرض في أحد مستشفيات #العراق والسبب لا يصدق pic.twitter.com/avHelfSATB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2021

وأكدت الدائرة “اتخاذ إجراءات أولية صارمة بحق المقصرين الأساسيين وفتح مجلس تحقيقي للوقوف على جميع الأسباب التي أدت لحصول الحالة بهدف متابعة التقصير ومن يقف خلفه وعدم تكرار الأمر” بحسب البيان.

ويعاني النظام الصحي في العراق تراجعا حادا ابتداء من تسعينيات القرن الماضي نتيجة الصراعات والحروب والاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

هل هناك ابشع من هذا

.. جثة طفل رميت هنا بهذا الموقع من مستشفى الموانئ التعليمي في #البصرة لان كادر حفظ الجثث لم يكونوا في الدوام امس .. انظروا الى قديمه الصغيرتين .. هنا 👇#العراق يا سادة الانتخابات pic.twitter.com/fxbdfnI1WK — Srwa Hwramy (@hwramy) June 6, 2021

وشهد العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 حالة من عدم الاستقرار ونزاعات مسلحة بعضها طائفي أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من المواطنين العزل وما تلاها من حروب ضد الجماعات المسلحة في البلاد، أدت بدورها إلى تدمير كبير في مرافق الرعاية الصحية التي كانت في طور استرجاع عافيتها.

أفاد مصدر في البصرة، الجمعة، بوضع جثة طفل متوفي في العراء لساعات بسبب قفل ثلاجة الموتى في مستشفى الموانئ التعليمي. وقال المصدر اليوم، (4 حزيران 2021)، انه "تم رصد حالة في مستشفى الموانئ التعليمي بالبصرة، طفل يتوفى في طوارئ المستشفى المفروض يتم نقله الى ثلاجة الجثث — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed11081940) June 4, 2021

في مستشفى الموانئ التعليمي في البصرة

طفل يتوفى في طوارئ المستشفى المفروض يتم نقله إلى ثلاجة الجثث لكن للأسف الثلاجة مقفلة بقفل وصاحب المفتاح غير موجود ويبقى الطفل في العراء لمدة 3 ساعات

يجب محاسبة جميع المقصرين #ستنتصر_ثورة_تشرين #المد_الطلابي_قادم_الاحد pic.twitter.com/VDy5iEa5ws — حسن نديم – Hasan Nadeem (@Hass0nruGov) June 5, 2021

منذ سنوات ونحن نتكلم عن القطاع الصحي والفساد داخله لا حياة لمن تنادي لأن بكل بساطة وطن أرخص ما فيه هو الإنسان . #العراق #الطفولة #جثة_طفل #البصرة — نعمة رياض (@neama_riadh) June 7, 2021

فضيحة مستشفى الموانئ التعليمي في #البصرة تستدعي فتح تحقيق فوري مع إدارة المستشفى ومحاسبة المسؤولين كافّة.

طفل يتوفى ويبقى في العراء لساعات لأن ثلاجة الموتى مقفلة وصاحب المفتاح غير موجود؟

هاي وين صارت؟!!!!! pic.twitter.com/vF96OCzYEf — ﮼الصحفي،عمر (@jouromr) June 5, 2021