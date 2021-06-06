رسميا.. مصر تنفي ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور

نفى مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي اليوم الأحد، ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور (H10) في البلاد.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من الفيروس في مصر، وبعدما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة، نفت تلك الأنباء، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لذلك وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأي من محافظات الجمهورية.

وشددت على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.

وأشارت الوزارة إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وبحسب البيان، تم اعتماد أكثر من 30 منشأة كمنشآت خالية من الإنفلونزا لأول مرة في مصر منذ أكثر من 14 عامًا، وقد تم اعتماد معمل إنفلونزا الطيور بمعهد صحة الحيوان من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعمل مرجعي للمنظمة، والذي يعد المعمل الوحيد المرجعي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميع محافظات الجمهورية، وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية.

كذلك تم إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وذلك بهدف النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.