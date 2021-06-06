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داخلية الأردن تعلن وقوع إصابات في صفوف قوة أمنية خلال “أعمال شغب”

4 إصابات في صفوف قوة أمنية أردنية تتعامل مع أعمال شغب في لواء ناعور (بترا)
4 إصابات في صفوف قوة أمنية أردنية تتعامل مع أعمال شغب في لواء ناعور (بترا)
6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202110:37 AM (مكة المكرمة)

قالت السلطات الأردنية إن عددًا من أفراد قوات الأمن أصيبوا خلال أحداث وقعت مساء السبت في منطقتين بالعاصمة عمّان.

وأعلنت وزارة الداخلية وقوع “اعتداءات مسلحة” استهدفت القوات الأمنية في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي، وإصابة بعض أفرادها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن “قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قامت بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة 4 من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج”، وأكد أنه سيتم التعامل مع “مثيري الشغب” بكل حزم.

وفي بيان سابق، قالت وزارة الداخلية إنها تتابع الدعوات لعقد تجمعات بشكل مخالف للقانون مثل تجمعات سابقة شملت مظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بالسلم المجتمعي وسيادة القانون، وفق وصفها.

وأضافت الوزارة أنها تهيب بالأردنيين النأي بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها، وأكدت أنها لن تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة.

واعتبر البعض أن بيان الداخلية جاء للرد على دعوات أطلقها النائب المستقيل من البرلمان أسامة العجارمة إلى العشائر للتجمع تضامنًا معه بعد استقالته على خلفية توتر وقع بينه وبين رئاسة مجلس النواب.

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على عدم السماح بإقامة أية تجمعات او فعاليات أو بناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وذلك في ظل دعوات لإقامة فعاليات اليوم الأحد على نسق التجمعات التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.

وشددت على أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقًا للقانون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية

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