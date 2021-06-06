البث الحي
الأخبار|تركيا

تركيا تستخدم جهازا للتحرك تحت الماء بمناورات “ذئب البحر” (فيديو)

6/6/2021-|آخر تحديث: 6/6/202109:20 PM (مكة المكرمة)

استخدمت فرق الـ”سات” التركية خلال مناورات “ذئب البحر 2021″ جهازا للانتقال تحت البحر يستخدمه عدد قليل من الوحدات القتالية حول العالم.

وفرق الـ”سات” هي وحدة عمليات خاصة داخل القوات البحرية التركية تأسست عام 1963.

وبفضل الجهاز المذكور تتمكن الفرق من التحرك تحت الماء لمسافات طويلة ويمكنهم حمل إمدادات وذخيرة إضافية إلى جانبهم.

ويتميز الجهاز الذي تبلغ سرعته القصوى 3.2 عقدة (وحدة قياس سرعة السفن والطائرات) الغوص حتى عمق 35 مترًا.

وعقب انتهاء المناورات تفقّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له الجهاز واطلع على معلومات حوله.

وانطلقت مناورات “ذئب البحر 2021” في 25 من مايو/أيار الماضي واستمرت حتى، 6 يونيو/حزيران الجاري، في بحري إيجه وشرقي المتوسط.

وشارك في المناورات 133 سفينة قتالية و10 غواصات و43 مقاتلة حربية و28 مروحية و14 مسيرة.

وخلال المناورات نجحت فرق “السات” في إنجاز المهمة الموكلة إليها حيث تمت إصابة الأهداف تحت وفوق الماء وفي البر بدقة متناهية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

شاهد: لحظة انهيار مرآب للسيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس

انهيار مرآب للسيارات في القدس (مواقع التواصل)

شاهد: عاملة توصيل “أمازون” تنهال بالضرب واللكمات على مسنة اشتكت من تأخر طلبيتها

اعتدت عاملة أمازون على المسنة بالضرب المبرح أدى لإصابتها بكسر في أنفها (مواقع التواصل)

قائمة بريطانيا الحمراء.. هل تضرب السياحة المصرية؟

عدة دول شددت إجراءات السفر من وإلى مصر بسبب كورونا (مواقع التواصل)

محافظ مصري سابق: تهجير أهالي عزبة الصيد في الإسكندرية ليس بغرض التطوير (فيديو)

أهالي عزبة الصيد في الإسكندرية يتظاهرن اعتراضا على تهجيرهم
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا