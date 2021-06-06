أردوغان يعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني في العراق إثر عملية استخبارية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكردستاني خلال عملية للاستخبارات التركية في العراق.

ووفق الرئيس التركي، فإن القائد العسكري المقتول سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي (الدكتور حسين) كان المسؤول العام لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق.

وغرَّد أردوغان عبر تويتر “لن نسمح للتنظيم الانفصالي الغادر باستخدام مخمور حاضنة للإرهاب”، مشدّدًا على أن تركيا “ستواصل تجفيف منابع الإرهاب”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021

بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن “كل الإرهابيين سيلقون المصير نفسه”.

وكانت طائرة مسيّرة تركية قصفت، أمس السبت، مخيم مخمور ما أسفر عن ثلاثة قتلى مدنيين.

وأنشأت الأمم المتحدة المخيم نهاية التسعينيات لاستضافة لاجئين أكراد أتراك.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني باستمرار بأنه يسيطر على مخيّم مخمور الواقع على مسافة 250 كيلومترا جنوب الحدود التركية.

وتقول السلطات التركية إن العراق لا يحرك ساكنا تجاه نشاط الحزب، وتؤكد أنه ليس لديها خيار آخر سوى شنّ عمليات عسكرية في الأراضي العراقية ضد التنظيم الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا.

وكان أردوغان قد شبّه وقت سابق من هذا الأسبوع مخيم مخمور بجبال قنديل الواقعة في شمال شرق كردستان العراق على الحدود مع إيران، وهي تمثل أكبر قاعدة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 حرب عصابات دامية على الأراضي التركية خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل.

وقال الرئيس التركي الذي تجري بلاده حملة عسكرية جوية وأحيانا برية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ 23 من أبريل/نيسان الماضي، إنه “إذا لم تنظِّف الأمم المتحدة هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة”.