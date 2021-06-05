نقص كبير في المستلزمات الأساسية.. مع الحكيم يناقش الوضع الصحي في قطاع غزة بعد الحرب (فيديو)

تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، تمثل في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية ونقص اللقاحات وأدوات مكافحة فيروس كورونا.

وناقشت حلقة من برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر الأوضاع الصحية المتفاقمة هناك جراء نقص الأدوية والأدوات الطبية اللازمة في وقت تكافح فيه وزارة الصحة للسيطرة على الحالة الوبائية.

وكشف تقرير خاص من غزة عن الوضع الصحي الكارثي بعد انتهاء أيام العدوان الأحد عشر التي عاشتها غزة وما خلفته من أزمات، في وقت يرقد أكثر من 80 مريض بفيروس كورونا في العناية المركزة وتواجه وزارة الصحة صعوبة في السيطرة على الحالة الوبائية.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور يوسف أبو الريش، إن القطاع الصحي يمرّ بأزمة كبيرة فهو من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر، مشيرا إلى النقص الكبير في المستلزمات الطبية الأساسية.

وأوضح أن عدم تمكن الكوادر الطبية من الوصول للمصابين والمخالطين وإجراء الفحوصات أضاف مشكلة كبيرة إضافة إلى استهداف محيط المستشفيات والمختبر المركزي الوحيد الذي يجري اختبارات فحص كورونا من قبل طائرات إسرائيل.

وأحصت الوزارة نقصا نسبته 40% في الأدوية والمستهلكات الطبية بالإضافة إلى استمرار زيادة أعداد النازحين في المدارس في قطاع غزة حيث يوجد ما يقرب من 300 نازح لا يمكنهم العودة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الوبائية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الحاج استشاري الجراحة العامة بوزارة الصحة في قطاع غزة واستشاري الجراحة العامة، أن المنظومة الصحية تعاني أصلا وتفاقم الوضع بعد انتشار جائحة كورونا.

وقال إن العدوان الأخير على غزة أدى لاستنزاف الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية، مع وجود ألف و948 جريح فلسطيني و253 من الشهداء معظمهم من الأطفال (66 طفلا و20 مسن و39 امرأة).

ورصدت الوزارة نقصا بنسبة 42% من قائمة الأدوية الأساسية وما يزيد عن 32% من المستهلكات الطبية الأساسية ونقص 52% من لوازم المختبرات بالإضافة إلى النقص الشديد في التجهيزات الطبية ومنها طاولات وكشافات العمليات والاسرة المتعلقة بقسم الطوارئ وأجهزة المراقبة الحيوية وأجهزة التصوير الطبي وأسرة العناية المركزة.

وأشار الدكتور عبد الطيف إلى أنه لم يصل أي دعم لمدة 10 أيام خلال العدوان ما أثّر على الفئات الهشة كمرضى الغسيل الكلوي ومرضى السرطان فلم يتوفر العلاج الكيميائي بشكل كاف.

وقال إن ” دعما وصل من المملكة الأردنية بالإضافة إلى وصول شاحنات الدعم من جمهورية مصر العربية للإغاثة والإعانة”.