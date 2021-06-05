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“حماس لم تكذب”.. جدل إسرائيلي بعد تقرير للجزيرة بشأن ادعاءات الاحتلال هدم ونسف أنفاق المقاومة

كاميرا الجزيرة تتجول داخل أنفاق غزة للوقوف على جاهزية المقاومة الفلسطينية (الجزيرة )
كاميرا الجزيرة تتجول داخل أنفاق غزة للوقوف على جاهزية المقاومة الفلسطينية (الجزيرة )
5/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202107:37 PM (مكة المكرمة)

أثار تقرير نشرته قناة الجزيرة، أمس الجمعة، حول الوضع العام لأنفاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير، حالة من الجدل والتفاعلات الواسعة عبر منصات التواصل الفلسطينية والإسرائيلية.

وتداول نشطاء فلسطينيون مجموعة من مقاطع التقرير تظهر فيها أنفاق القسام بكامل جاهزيتها على خلاف ما بثته وسائل إعلام الاحتلال من ادعاءات بهدم ونسف “مترو أنفاق حماس” معبرين عن فخرهم بعمل المقاومة وأن تقرير الجزيرة يعزز رواية القسام ويطمئن جمهور المقاومة.

وأشار مقاتل قسّامي من داخل النفق خلال التقرير إلى وجود بعض أضرار وصفها بالمحدودة مؤكدا أنه تم ترميم جزء كبير منها بعد انتهاء الحرب مباشرة.

وأضاف قائلا “كتائب القسام لديها آلية لعزل وإبعاد الأجزاء والأماكن التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي”.

وعلى الجانب الإسرائيلي تداولت بعض المواقع التقرير ونشرته عبر حساباتها المختلفة.

وعلقت قناة “كان” العبرية قائلة “على الرغم من مزاعم الجيش الإسرائيلي بإلحاق أضرار جسيمة بشبكة أنفاق حماس في غزة خلال عملية حارس الأسوار، بثّت قناة الجزيرة مشاهد من داخل الأنـفاق، تبين أنها سليمة ويسير فيها العمل العسكري كالمعتاد بعد أضرار بسيطة لحقت بها وتم إصلاحها”.

فيما قال أحد المعلقين على الفيديو بالعبرية قائلا “كفى، يجب أن نقول الحقيقة، طوال المعركة حماس لم تكذب”.

وعلق آخر بالقول “حقيقة أن هناك أجزاء لم يتم تدميرها، لكن هذا لا ينفي أن أغلبية الأنفاق الأخرى تم تدميرها”.

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تقريراً لمراسلها من غزة وهو يتجول داخل أنفاق كتائب القسام، تضمن نفياً واضحاً لادعاءات الاحتلال بنسفه أنفاق حماس خلال الحرب الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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