“حماس لم تكذب”.. جدل إسرائيلي بعد تقرير للجزيرة بشأن ادعاءات الاحتلال هدم ونسف أنفاق المقاومة

أثار تقرير نشرته قناة الجزيرة، أمس الجمعة، حول الوضع العام لأنفاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير، حالة من الجدل والتفاعلات الواسعة عبر منصات التواصل الفلسطينية والإسرائيلية.

وتداول نشطاء فلسطينيون مجموعة من مقاطع التقرير تظهر فيها أنفاق القسام بكامل جاهزيتها على خلاف ما بثته وسائل إعلام الاحتلال من ادعاءات بهدم ونسف “مترو أنفاق حماس” معبرين عن فخرهم بعمل المقاومة وأن تقرير الجزيرة يعزز رواية القسام ويطمئن جمهور المقاومة.

يمكن القول أن تقرير @AJArabic الذي أعده الزميل @hishamzaqout يعزز رواية #كتائب_القسام ويطمئن جمهور المقاومة أن #غزة وأهلها وأنفاقها وسلاحها بألف الف خير..

وأنها باتجاه #تحرير_فلسطين باتت أقرب.#جيش_تحرير_فلسطين pic.twitter.com/tt839O5iFh — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 4, 2021

ابشرو انفاق غزة بخير لا اسرئيل ولا الصهاينة حكام العرب ستنال من غزة غير الذل والعار https://t.co/r5zQLvUTIi — سلوى الكويتية (@xhv3cBV7BMGP0tT) June 5, 2021

وأشار مقاتل قسّامي من داخل النفق خلال التقرير إلى وجود بعض أضرار وصفها بالمحدودة مؤكدا أنه تم ترميم جزء كبير منها بعد انتهاء الحرب مباشرة.

وأضاف قائلا “كتائب القسام لديها آلية لعزل وإبعاد الأجزاء والأماكن التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي”.

وعلى الجانب الإسرائيلي تداولت بعض المواقع التقرير ونشرته عبر حساباتها المختلفة.

وعلقت قناة “كان” العبرية قائلة “على الرغم من مزاعم الجيش الإسرائيلي بإلحاق أضرار جسيمة بشبكة أنفاق حماس في غزة خلال عملية حارس الأسوار، بثّت قناة الجزيرة مشاهد من داخل الأنـفاق، تبين أنها سليمة ويسير فيها العمل العسكري كالمعتاد بعد أضرار بسيطة لحقت بها وتم إصلاحها”.

למרות טענות צה"ל לפגיעה קשה במערך המטרו של חמאס – אלגז'ירה מפרסם תיעוד מתוך המנהרות בניסיון של הארגון לשדר עסקים כרגיל @HaimOmri https://t.co/Jn1YVEv2xS — כאן חדשות (@kann_news) June 5, 2021

فيما قال أحد المعلقين على الفيديو بالعبرية قائلا “كفى، يجب أن نقول الحقيقة، طوال المعركة حماس لم تكذب”.

שגרה במנהרות חמאס

רשת אל-ג'זירה מציגה את השגרה במטרו של רצועת עזה. חמאס חושפים שם שהמנהרות עדיין פעילות, מלאות באמל"ח ובאמצעי תקשורת. הכל מתועד בוידאו שבכתבהhttps://t.co/hMlG98kcNX — shai levy (שי לוי) (@shailevy6) June 5, 2021

وعلق آخر بالقول “حقيقة أن هناك أجزاء لم يتم تدميرها، لكن هذا لا ينفي أن أغلبية الأنفاق الأخرى تم تدميرها”.

די, צריך להגיד את האמת. לאורך כל המערכה החמאס לא שיקר. — Megga (@oragondance) June 5, 2021

وكانت قناة الجزيرة قد نشرت تقريراً لمراسلها من غزة وهو يتجول داخل أنفاق كتائب القسام، تضمن نفياً واضحاً لادعاءات الاحتلال بنسفه أنفاق حماس خلال الحرب الأخيرة.