انتحار لاعب كرة قدم إثيوبي داخل مسكنه.. ما السبب؟

عثرت الشرطة الإيطالية على لاعب الكرة الإثيوبي السابق سيد فيزين “جثة هامدة” داخل شقته في مدينة نوسيرا إنفيريوري (جنوب) بعد أن أقدم على الانتحار بسبب تعرضه المستمر للتمييز العنصري.

وسيد فيزين، لاعب كرة قدم إيطالي سابق من أصل إثيوبي، انتقل إلى إيطاليا في سن السابعة، ولعب في أكاديميات الشباب بفريقي “ميلان” و”بينيفينتو”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، السبت، أن السلطات عثرت في وقت سابق، على فيزين (20 عاما)ميتًا في منزله في “نوسيرا إنفيريوري” جنوبي البلاد.

وكان فيزين قد شارك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أسباب إقدامه على إنهاء حياته قائلا “أينما ذهبت، أشعر بتشكك الناس وتحيزهم ضدي”.

وأضاف “أنا لست مهاجرًا، ولقد اضطررت للتخلي عن عملي، بسبب السلوك العنصري الذي يمارسه تجاهي الناس”.

وأردف “الإيطاليون البيض يظنون أن وجودي في البلاد، واحد من أسباب البطالة”.

وتفاعل مغردون مع انتحار فيزين منددين بالتمييز العنصري، راجين أن تكون وفاة هذا الشاب محطة جديدة في التعامل مع الآخرين وعدم التفرقة بين الناس وفق لون بشرتهم.

كما نعت حسابات عدد من الأندية الإيطالية اللاعب، وأبدت أسفها لما لاقاه في حياته من تمييز عنصري.

It emerges former #ACMilan academy player Seid Visin killed himself and left a suicide note revealing racist abuses. https://t.co/cNLMmj1mOa #Milan #SerieA #Calcio #Notoracism pic.twitter.com/hbjRrE9TLu

Rest In Peace to Seid Visin, a former AC Milan academy player who tragically took his life at 20.

Born in Ethiopia & adopted by an Italian family, he played in AC Milan/Benevento youth systems, but retired to return home to his family.

Condolences to Seid’s friends & family. ❤️ pic.twitter.com/Q06eRNVQVq

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 5, 2021