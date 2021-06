اتهامات للصين بالتعذيب والاغتصاب خلال جلسة “محكمة الإيغور” في لندن

استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية (الإيغور) المسلمة في الصين إلى إفادات الشهود، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي في حين وصفت بيجين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها.

وتحدّثت شاهدة عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم (شينجيانغ) في شمال غربي الصين مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

وعقد محلّفو محكمة الإيغور التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر/ كانون الأول يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي تستمر أربعة أيام إن “الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة” مشيرا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يذكر أن الهيئة غير مرتبطة بأي حكومات، بينما رفضت الصين المشاركة في عملياتها واصفة إياها بأنها “آلة لإنتاج الأكاذيب”. وفرضت الصين عقوبات على جيفري نايس، المدعي السابق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب وغيره من الشخصيات المرتبطة باللجنة.

🚨 Day 2 of the @TribunalUyghur hearings is about to start!

We will be live tweeting throughout the day, sharing the highlights of the witness and expert testimonies.

Follow this thread to keep up to date, or watch the live stream here: https://t.co/bFWjItV2XZ pic.twitter.com/G9TMEG82qW

— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) June 5, 2021