اتهامات للصين بالتعذيب والاغتصاب خلال جلسة “محكمة الإيغور” في لندن

استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية (الإيغور) المسلمة في الصين إلى إفادات الشهود، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي في حين وصفت بيجين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها.

وتحدّثت شاهدة عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم (شينجيانغ) في شمال غربي الصين مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

استمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية #الأويغور في #الصين إلى إفادات الشهود الجمعة، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرّد حملة لتشويه سمعتها. https://t.co/5sf1Um5KmF #فرانس_برس ✍️ @CallumPaton1 pic.twitter.com/8itybKqAD1 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 5, 2021

محكمة الإيغور في لندن

وعقد محلّفو محكمة الإيغور التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر/ كانون الأول يحدد إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي تستمر أربعة أيام إن “الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة” مشيرا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يذكر أن الهيئة غير مرتبطة بأي حكومات، بينما رفضت الصين المشاركة في عملياتها واصفة إياها بأنها “آلة لإنتاج الأكاذيب”. وفرضت الصين عقوبات على جيفري نايس، المدعي السابق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب وغيره من الشخصيات المرتبطة باللجنة.

🚨 Day 2 of the @TribunalUyghur hearings is about to start! We will be live tweeting throughout the day, sharing the highlights of the witness and expert testimonies. Follow this thread to keep up to date, or watch the live stream here: https://t.co/bFWjItV2XZ pic.twitter.com/G9TMEG82qW — World Uyghur Congress (@UyghurCongress) June 5, 2021

وتأسست المحكمة بناء على طلب من (مؤتمر الإيغور العالمي) وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ.

لكن رئيس المحكمة جيفري نايس وفريقه تعهّدوا أن يكون عمل اللجنة محايدا ومبنيا على الأدلة.

شهود الانتهاكات

قالت (قلبنور صدّيق) وهي مدرّسة من العرقية الأوزبكية كانت تعيش في عاصمة شينجيانغ إن “المسؤولين المنتمين إلى الحزب الشيوعي أمروها بتدريس الإيغور اللغة الصينية في معسكرين مكتظين وقذرين لإعادة التأهيل أحدهما للذكور والآخر للإناث”.

وأُجبر “الطلبة” كما يطلق عليهم على وضع الأصفاد طوال الدروس التي تواصلت لساعات، وفق ما أفادت الشاهدة أمام المحكمة.

وقالت “لم ينظر أفراد الشرطة والحراس في المعسكر إلى السجناء الذكور على أنهم بشر، استمتعوا برؤيتهم يتعرّضون للإهانة وشكّلت معاناتهم مصدر سعادة لهم”.

This remarkable woman @MahmutRahima has spent the entire day translating the most harrowing testimonies imaginable. And now she is here, standing up for her people on e again. The @GOVUK should honour her courage and dignity. #TiananmenSquareMassacre 🕯 pic.twitter.com/c0qD5rMGmy — Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) June 4, 2021

ويشتبه بأن النساء تعرّضن لاعتداءات عندما كن يستدعين إلى التحقيق، وقالت قلبنور صدّيق “لم يعذّبن فقط، بل تعرّضن أيضا للاغتصاب وأحيانا الاغتصاب الجماعي”.

وأشارت إلى أن التعقيم القسري لنساء الإيغور كان ممارسة شائعة، مؤكدة أن سجينة توفيت خلال العملية، وأفادت أنها تعرّضت هي نفسها للتعقيم الإجباري قبل أن تعطى تأشيرة لزيارة ابنتها في هولندا وهربت بالتالي من الصين.

وقالت “لا يمكنني حتى ليوم واحد أن أنسى الأمور التي كنت شاهدة عليها واختبرتها، أنا امرأة ولدي ابنة لا أرغب بأن يعاني أي شخص على هذا النحو”.

I remember introducing Sir Geoffrey Nice QC to #Uyghurs 2.5 yrs ago I never imagined I'd watch a man literally demonstrating his chains & a woman describing her forcible sterilisation to @TribunalUyghur that's now underway This excellent thread details the opening session 👇 https://t.co/IxUl9QlDMy — Benedict Rogers 羅傑斯 (@benedictrogers) June 4, 2021

قيد الاعتقال في المعسكرات

وتشير مجموعات حقوقية إلى أن مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية الناطقة بالتركية قيد الاعتقال في معسكرات في إقليم شينجيانغ.

وتتطابق الاتهامات التي تم الاستماع إليها في المحكمة مع العديد من الإفادات الأخرى الصادرة من معسكرات شينجيانغ، ما دفع الحكومة الأمريكية للإعلان أن بيجين ترتكب إبادة.

لكن الصين تصر على أن “المعسكرات تهدف لتحسين تعليم سكان شينجيانغ وردع التطرف وتطوير مصادر دخلهم”.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن “لا علاقة لهذه المحاكمة الزائفة بالقانون” وقال “إنها تسرق صفة محكمة للانخراط في سياسات مناهضة للصين والتلاعب بالرأي العام”.