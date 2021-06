هنود يعبدون فيروس كورونا أملا في رحيله عن بلادهم (فيديو)

أقام مواطنون هندوس معبدا مخصصا لـ “ألهة كورونا” بالقرب من مدينة كويمباتور جنوبي الهند، حيث تكافح البلاد لمواجهة موجة قاتلة من الوباء.

وأعلنت الهند، اليوم الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.

وقال مدير المعبد لوسائل إعلام محلية “إن فكرة عبادة الفيروسات المسببة للأمراض كأشكال آلهة موجودة منذ سنوات وهذا إيمانا بأن الصلاة ستساعد في تخفيف الموقف”.

Tamil Nadu: Priests offer special prayer to 'Corona Devi' in a temple in Coimbatore to contain the spread of #COVID19 "We are continuously praying to 'Corona Devi' to show mercy on us and help us get rid of this virus," said Temple Priest (19.05) pic.twitter.com/wWu8wFm9xt — ANI (@ANI) May 21, 2021

وأضاف “فيروس كورونا مسؤول عن انتشار المرض، فنحن نعبد الفيروس على شكل إلهة ونصلي لها كل يوم لتقليل آثار هذا المرض وانتشاره”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من المواطنين الهنود الذين يعبدون فيروس كورونا ويصنعون له التماثيل ويقدمون القرابين أملا في أن يرحل عن بلادهم قريبا.

This #TamilNadu #temple got a #CoronaDevi Idol to protect people from Covid In the wake of the coronavirus crisis, Kamatchipuri Adhinam has decided to use granite to create the Corona Devi #deity and conduct special prayers for 48 days. pic.twitter.com/IUouUkP0Uy — Sandeep Seth (@sandipseth) May 19, 2021

ووفق صحف محلية، أقام المواطنون معبد “Corona Devi” أثناء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في الهند ووضعوا به معبودا حجريا. كما تقام الصلوات اليومية لإنقاذ الناس من المرض الفتاك.

وأثار الخبر سخرية الجميع عبر منصات التواصل، حيث أبدى البعض دهشتهم من هذه الخطوة، فيما أكد آخرون أن ذلك يعد سببا آخر لما يحدث في الهند من تفاقم في أعداد الإصابات والضحايا.

I try to defend my people as much as i can but sometimes i just become hopeless.

These fools keep establishing new benchmarks for human stupidity and give opportunity to our enemies to mock us and our culture.

Shit like this gets picked up by international media and we get mocked https://t.co/ZZDCTWw3nd — Yuvraj Saxena (@SanghiPutin001) May 21, 2021

I'm surprised it took so long https://t.co/UwoZ43WpNb — Karan Sridhar (@1Karansridhar) May 21, 2021

I'm a native of Coimbatore, Tamilnadu. I am proud of my place for 1000 reasons but this is not one of them. Corona Devi temple ? Seriously ?

Nothing wrong in this per se, but I hope that people don't throng the temple with a hope that Covid will go away 🙏 #CoronaDevi #Coimbatore https://t.co/r88IRfkIBF — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) May 21, 2021

This how they make mockery of their own culture. Hadd hai. https://t.co/iNE11e3Al8 — Actor_Writer_Aksht R Saluja (@AkshatRsaluja) May 21, 2021

في السياق، ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر، الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50% عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن “الإصابات السابقة… والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها”.

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.

وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاو عددهم 1.3 مليار نسمة.