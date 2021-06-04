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لولوة الخاطر: قصف مكتب الجزيرة في غزة يعكس طبيعة الاحتلال الذي يريد قتل الحقائق (فيديو)

لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة (مواقع التواصل)
لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة (مواقع التواصل)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202104:30 PM (مكة المكرمة)

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري والناطقة باسم الوزارة لولوة الخاطر إن قصف الجيش الإسرائيلي لمقر قناة الجزيرة في قطاع غزة يعكس طبيعته التي تسعى لقتل الحقائق ومن ينقلها.

وأوضحت في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) أمس الخميس، أن الخارجية القطرية طالبت المجتمع الدولي بالتحرك ضد الممارسات الإسرائيلية بحق وسائل الإعلام، لكن ردة الفعل كانت في منتهى الضعف.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة قالت لولوة الخاطر إن الدوحة عملت مع مصر والأردن والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف القتال بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، والذي بدأ سريانه قبل نحو أسبوعين.

وكشفت المسؤولة القطرية أن الدعم القطري يذهب لكافة الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.

العلاقات مع مصر

وعن العلاقات مع مصر قالت لولوة الخاطر إن مصر لاعب أساسي في المنطقة العربية ولا يستطيع أحد أن يبخس حقها في دورها وتدخلها لمساعدة الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة.

وقالت “نسقنا مع مصر والأردن وأمريكا للوصول إلى هدنة في غزة، وكافة الدعم المقدم من الدوحة لقطاع غزة يذهب إلى دعم الطاقة وكافة الأشقاء الفلسطينيين وهناك أكبر مشروع إسكان يتم إنشاؤه بتمويل قطري”.

وعن توصيل الدعم اللازم للفلسطينيين، قالت المسؤولة القطرية إنه يتم التنسيق مع مصر لبحث كيفية إدخال الدعم لقطاع غزة معربة عن أملها في أن تظل البوابة المصرية مفتوحة لتوصيل هذا الدعم سواء كان دعما طبيا أو غيره.

وحول عودة العلاقات مع دول الخليج عقب (قمة العلا) قالت مساعدة وزير الخارجية القطري “منذ إعلان العلا في السعودية وهناك لجان سياسية تعقد اجتماعات متواصلة للتعرف على آخر التطورات كان آخر لقاء بين وزير خارجية مصر ونظيره القطري منذ أيام”.

الشراكة مع روسيا

ورداً على سؤال حول الشراكة القطرية مع روسيا في ظل ما يوصف “بتصاعد شكل من أشكال الحرب الباردة بين موسكو والغرب وارتباط قطر بتحالفات إقليمية ودولية قد لا ترضي الأمريكان أو الأوربيين الشركاء، أكدت لولوة الخاطر أن لدولة قطر خطها المستقل”.

وأكدت “علاقاتنا الاستراتيجية بالولايات المتحدة لا تعني أبداً أن تأتي على حساب علاقات دولة قطر سواء بروسيا أو بأي دولة، في النهاية هي علاقات تقوم على المصالح المشتركة ولا نجد أي تضاد وهناك كثير من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وتربطهم علاقات متميزة بروسيا فلا نجد أي تناقض بين الاثنين”.

وقالت الخاطر “من المنتظر أن توقَّع 65 مذكرة تفاهم على الأقل بين قطر وروسيا في سياق منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.

يذكر أن المنتدى الذي بدأ تنظيمه عام 1997، يشمل هذا العام تنظيم حوارات بين قطاع الأعمال الروسي وممثلين عن قطاعات الأعمال في دول عدة إضافة إلى 130 جلسة نقاش.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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