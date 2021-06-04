للمساهمة في إعادة الإعمار.. مصر ترسل معدات وأطقم هندسية إلى غزة (فيديو)

أرسلت مصر، اليوم الجمعة، معدات وأطقم هندسية عبر معبر رفح البري لإزالة ركام المنازل المهدَّمة في غزة تمهيدا لبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أبرزها صحيفة الأهرام بـ”عبور معدات هندسية وأطقم فنية مصرية منفذ رفح البري (من الجانب المصري)، للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة”.

وأضافت أن ذلك “يأتي في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع”.

معدات هندسية ولوادر ومستلزمات أخرى تصل إلى قطاع #غزة عبر #معبر_رفح بعد إعلان #مصر مشاركتها في إعادة إعمار القطاع المدمر نتيجة عدوان الاحتلال الأخير pic.twitter.com/e2dK6DxChy — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 4, 2021

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات التي تحمل الأعلام المصرية وتصطف على طول الحدود لبدء العبور إلى غزة.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت مصر تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد تدميرا بالغا بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما بحسب بيان للرئاسة المصرية.

📷 وصول معدات من مصر للمساعدة في إزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة pic.twitter.com/IUVVi5uPz5 — وكالة صفا (@SafaPs) June 4, 2021

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين بسبب اعتداءات إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوما وانتهت بوقف لإطلاق النار في الثانية من صباح 21 مايو الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة عن سقوط 290 شهيدا -بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا وأكثر من 8900 مصاب- مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.