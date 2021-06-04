سفير الإمارات في تل أبيب يحضر مباراة كرة القدم بصحبة الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لسفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة خلال حضوره نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم.

ويظهر في المقطع السفير الإماراتي وهو يجلس بجوار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الرياضة خيلي تروبر.

نهائي كأس دولة أسرائيل لكرة القدم قبل قليل:#شاهدوا سفير دولة الأمارات لدى #اسرائيل محمد آل خاجة @AmbAlKhaja في مدرج الشرف الى جانب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين @ruvirivlin ووزير الرياضة خيلي تروبر . الشرف لنا! pic.twitter.com/zjhqnz2cNx — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) June 2, 2021

كما ظهر السفير الإماراتي في صور أخرى وهو يحمل قميص المنتخب الإسرائيلي.

وأثار السفير قبل أيام موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي بعد زيارته الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله وطلبه “البركة” منه.

وقدم السفير الإماراتي أوراق اعتماده، في مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.