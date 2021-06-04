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سفير الإمارات في تل أبيب يحضر مباراة كرة القدم بصحبة الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

آل خاجة (يمين) مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين (يسار) (تويتر)
آل خاجة (يمين) مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين (يسار) (تويتر)
3/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202101:18 AM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لسفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة خلال حضوره نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم.

ويظهر في المقطع السفير الإماراتي وهو يجلس بجوار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الرياضة خيلي تروبر.

كما ظهر السفير الإماراتي في صور أخرى وهو يحمل قميص المنتخب الإسرائيلي.

وأثار السفير قبل أيام موجة استنكار وغضب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي بعد زيارته الزعيم الروحي لحركة (شاس) الدينية المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله وطلبه “البركة” منه.

وقدم السفير الإماراتي أوراق اعتماده، في مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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