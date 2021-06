رصد أجساما طائرة غامضة.. تقرير أمريكي لم يتوصل لتفسير ظواهر جوية

لم يتوصل تقرير تعتزم السلطات الأمريكية إصداره إلى أي تفسير لبعض “الظواهر الجوية غير المحددة” وأكد أنها لا تتعلق بتكنولوجيا سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون).

ونقلت صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت بعض تفاصيل التقرير، عن مسؤولين اطلعوا عليه، أن التقرير لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد من هوية هذه الأجسام.

وأفاد المسؤولون بأن التقرير الذي يتناول أكثر من 120 حالة رصد أجسام طائرة غامضة لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد ما إذا كانت هذه الأجسام عبارة عن مركبات من الفضاء الخارجي.

وعجزت المخابرات الأمريكية مع ذلك عن تفسير بعض تحركات هذه الأجسام، ومنها قدرتها على زيادة سرعتها وتغيير اتجاهها بطريقة مفاجئة.

أما المؤكد بحسب هؤلاء المسؤولين أن “الأمر في معظم الحالات لا يتعلق بتكنولوجيا أمريكية سرية قد تكون واشنطن امتنعت عن الافصاح عنها”.

