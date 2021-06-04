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رصد أجساما طائرة غامضة.. تقرير أمريكي لم يتوصل لتفسير ظواهر جوية

البحرية الأمريكية نشرت رسميًا مقاطع فيديو تكشف عن ظواهر غير مفسرة (نيويورك تايمز)
البحرية الأمريكية نشرت رسميًا مقاطع فيديو تكشف عن ظواهر غير مفسرة (نيويورك تايمز)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202101:36 PM (مكة المكرمة)

لم يتوصل تقرير تعتزم السلطات الأمريكية إصداره إلى أي تفسير لبعض “الظواهر الجوية غير المحددة” وأكد أنها لا تتعلق بتكنولوجيا سرية لوزارة الدفاع (البنتاغون).

ونقلت صحيفة النيويورك تايمز التي نشرت بعض تفاصيل التقرير، عن مسؤولين اطلعوا عليه، أن التقرير لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد من هوية هذه الأجسام.

وأفاد المسؤولون بأن التقرير الذي يتناول أكثر من 120 حالة رصد أجسام طائرة غامضة لا يشير إلى أي عنصر يتيح التأكد ما إذا كانت هذه الأجسام عبارة عن مركبات من الفضاء الخارجي.

وعجزت المخابرات  الأمريكية مع ذلك عن تفسير بعض تحركات هذه الأجسام، ومنها قدرتها على زيادة سرعتها وتغيير اتجاهها بطريقة مفاجئة.

أما المؤكد بحسب هؤلاء المسؤولين أن “الأمر في معظم الحالات لا يتعلق بتكنولوجيا أمريكية سرية قد تكون واشنطن امتنعت عن الافصاح عنها”.

 مخاوف من الصين وروسيا

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المخابرات  الأمريكية تخشى أن يكون الأمر -أقله في بعض الحالات- عبارة عن تكنولوجيا تجريبية عائدة إلى دول مناوئة للولايات المتحدة مثل روسيا أو الصين، قد تكون تجري اختبارات على مركبات تفوق سرعة الصوت.

وأمر الكونغرس الأمريكي العام الماضي السلطة التنفيذية باطلاع عامة الناس على نشاطات وحدة البنتاغون المسؤولة عن دراسة ما اصطُلح طويلاً على توصيفه بـ”لأجسام الطائرة غير المحددة” بعدما بقيت محاطة بالسرية لعقود.

وعُهد بإعداد هذا التقرير إلى جهاز المخابرات (دي. إن. آي) وتوقعت النيويورك تايمز أن يُرفع التقرير إلى الكونغرس في 25 يونيو/حزيران الجاري.

ويتوقع أن يتضمن التقرير ملحقاً مصنفاً تحت خانة الأسرار الدفاعية، لن يحتوي كذلك على أي عناصر تثبت وجود أجسام طائرة غير محددة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين أنفسهم، ما قد يعزز التكهنات في هذا الشأن.

ونشر البنتاغون العام الفائت مقاطع فيديو صوّرها طيارون من البحرية الأمريكية تظهر رصدهم خلال الطيران ما يبدو أنه أجسام غريبة.

ولم يعد الجيش يصنفها على أنها “أجسام طائرة غير محددة” بل يصفها بأنها “ظواهر طائرة غير محددة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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