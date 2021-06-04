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بينها 3 دول عربية.. بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
3/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202112:52 AM (مكة المكرمة)

أضافت بريطانيا، أمس الخميس، سبع دول من بينها مصر والبحرين والسودان إلى (القائمة الحمراء) للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق.

وبالإضافة إلى الدول الثلاث، تم ضم كل من سريلانكا وأفغانستان وكوستاريكا وترينيداد وتوباغو.

وتضم القائمة حتى الآن أكثر من 50 دولة من بينها معظم دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ويجب على القادمين إلى المملكة المتحدة من دول القائمة الحمراء الخضوع إلى حجر صحي بالفندق لمدة 11 ليلة، بتكلفة قدرها 1750 جنيها إسترلينيا للفرد (2468 دولار أمريكي).

وشملت المراجعة أيضًا حذف البرتغال من القائمة الخضراء ونقلها إلى القائمة الصفراء التي تتطلب خضوع المسافرين لحجز ذاتي لمدة 10 أيام.

وهذا القرار جزء من مراجعة لنظام السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد (المسبِّب لمرض كوفيد-19).

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء المقبل والموافق 8 يونيو/حزيران الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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