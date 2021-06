بعد نشر “تسريب صوتي” لآبي أحمد.. إثيوبيا تتهم صحيفة مصرية بالتزييف

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، الإعلام المصري بالتضليل بعد نشر تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقول فيه إنه “لن يتنازل عن السلطة وإنه يفضل الموت على تسليمها”.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وسائل إعلام مصرية وعلى وجه الخصوص صحيفة (الأهرام أون لاين) قد تورطت في التضليل الإعلامي بنشر الخبر قبل التحقق من مصداقيته.

كان موقع صحيفة الأهرام المصرية باللغة الإنجليزية (الأهرام أون لاين) قد ذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في تسجيل صوتي إنه “لن يتنازل عن السلطة لمدة 10 سنوات قادمة ولا توجد قوة تستطيع انتزاعها منه وإن وجدت فسيقوم بمواجهتها بحزم، وإنه يفضل الموت على تسليم السلطة”.

ونفت الوكالة الرسمية صحة ما جاء في التسريب الصوتي وقالت إنها “معلومات مزيفة تم فبركتها من خلال برمجيات صوتية مضللة وأنه تم نشر تصريحات لرئيس الوزراء في أحداث منفصلة”.

وأشارت الوكالة إلى ما جاء في بيان صادر عن (حزب الازدهار) الحاكم في إثيوبيا، قال فيه “التسريب المزعوم لرئيس الوزراء مفبرك ومزيف تماما”.

