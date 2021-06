السلطات أصدرت تحذيرا بشأنها.. اتساع حفرة غامضة ضخمة في المكسيك (فيديو)

قالت سلطات الدفاع المدني المحلية في المكسيك إن حفرة عملاقة غامضة مملوءة بالمياه تشكلت لأسباب مجهولة في حقل بوسط المكسيك باتت تتسع الآن.

وكشف المنسق العام للدفاع المدني المحلي، في حديث مع راديو محلي أمس الخميس، إن الحفرة التي كان قطرها في السابق 5 أمتار في الوقت الذي اكتشفت فيه بقرية في ولاية وسط البلاد زاد قطرها حاليا عن 60 مترا.

"A huge sinkhole some 60 meters in diameter has appeared in farmers' fields in central Mexico, threatening to swallow a nearby house."https://t.co/z5dFEXJKKE

