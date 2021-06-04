السلطات أصدرت تحذيرا بشأنها.. اتساع حفرة غامضة ضخمة في المكسيك (فيديو)

قالت سلطات الدفاع المدني المحلية في المكسيك إن حفرة عملاقة غامضة مملوءة بالمياه تشكلت لأسباب مجهولة في حقل بوسط المكسيك باتت تتسع الآن.

وكشف المنسق العام للدفاع المدني المحلي، في حديث مع راديو محلي أمس الخميس، إن الحفرة التي كان قطرها في السابق 5 أمتار في الوقت الذي اكتشفت فيه بقرية في ولاية وسط البلاد زاد قطرها حاليا عن 60 مترا.

"A huge sinkhole some 60 meters in diameter has appeared in farmers' fields in central Mexico, threatening to swallow a nearby house."https://t.co/z5dFEXJKKE — CROSS (@cross_safety) June 3, 2021

واكتشفت صاحبة المنزل الوحيد في المنطقة الذي يقع مباشرة على حافة الحفرة، تلك الحفرة لأول مرة عندما سمعت ضوضاء عالية نهاية الأسبوع.

وأكد المنسق العام للدفاع المدني المحلي أن منزل السيدة بات في خطر الآن، في وقت يجري فيه التحقيق في أسباب حدوث الحفرة الكبيرة.

وقالت سلطات الدفاع المدني الوطني المكسيكية إن المياه الجوفية المتدفقة داخل التربة سهلة التآكل ربما كانت السبب في حدوث الحفرة، ويقدر عمق الحفرة بحوالي 20 مترا.

وأصدرت السلطات تحذيرات للعامة بشكل متكرر بالابتعاد عن الحفرة.