البث الحي
الأخبار

اعتقال لاعبة تنس روسية في بطولة فرنسا المفتوحة.. ما القصة؟

لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا (أسوشيتد برس- أرشيف)
لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا (أسوشيتد برس- أرشيف)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202108:42 PM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين، اليوم الجمعة، قولهم إن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة بسبب مزاعم تلاعب في نتائج مباريات ترجع لنسخة العام الماضي.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن فريدريك بيلو محامي اللاعبة قوله “تشعر يانا بالصدمة وتنفي أي مزاعم عن جرائم لم ترتكبها قط”.

وأضاف “هذه الاتهامات تضر بسمعتها” مشيرا إلى أنها سترفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاعتقال جاء على خلفية شبهات تتعلق بالمراهنات والتلاعب في نتائج المباريات، حسبما نقلت عن مصدر بالشرطة.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا، في سبتمبر/أيلول الماضي، حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة 2020.

وكان التحقيق يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأمريكية ماديسون برينجل.

وفاز الثنائي الروماني بالمباراة قبل أن تودعا البطولة من الدور الثالث.

وقال شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، لوسائل إعلام روسية إنه تم إبلاغه باعتقال سيزيكوفا.

ونُقل عن تاربيشيف قوله “لم نتسلم أي وثائق تتعلق بالقضية لذا من الصعب تقييم ما حدث”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أساءت إلى الإسلام وتلقت تهديدات.. قضية المدونة الفرنسية ميلا تصل المحاكم (فيديو)

المدونة الفرنسية ميلا تجاهر في تغريداتها بعدائها للإسلام (مواقع التواصل)

احتجت المعارضة العلمانية على بنائه.. “الجزيرة مباشر” داخل مسجد تقسيم بإسطنبول (فيديو)

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم بإسطنبول (رويترز)

جدل في أمريكا بعد تسريب رسائل لأنتوني فاوتشي بشأن تصنيع كورونا في الصين

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فاوتشي (رويترز)

أمير قطر: جاهزون لاستضافة كأس العالم قبل موعده بعام ونصف (فيديو)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا