اعتقال لاعبة تنس روسية في بطولة فرنسا المفتوحة.. ما القصة؟

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين، اليوم الجمعة، قولهم إن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة بسبب مزاعم تلاعب في نتائج مباريات ترجع لنسخة العام الماضي.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن فريدريك بيلو محامي اللاعبة قوله “تشعر يانا بالصدمة وتنفي أي مزاعم عن جرائم لم ترتكبها قط”.

وأضاف “هذه الاتهامات تضر بسمعتها” مشيرا إلى أنها سترفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاعتقال جاء على خلفية شبهات تتعلق بالمراهنات والتلاعب في نتائج المباريات، حسبما نقلت عن مصدر بالشرطة.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا، في سبتمبر/أيلول الماضي، حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة 2020.

وكان التحقيق يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأمريكية ماديسون برينجل.

وفاز الثنائي الروماني بالمباراة قبل أن تودعا البطولة من الدور الثالث.

وقال شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، لوسائل إعلام روسية إنه تم إبلاغه باعتقال سيزيكوفا.

ونُقل عن تاربيشيف قوله “لم نتسلم أي وثائق تتعلق بالقضية لذا من الصعب تقييم ما حدث”.