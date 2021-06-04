احتجت المعارضة العلمانية على بنائه.. “الجزيرة مباشر” داخل مسجد تقسيم بإسطنبول (فيديو)

قال جانر أقدمير، نائب مفتي إسطنبول، إن الله أعان الرئيس رجب طيب أردوغان على بناء مسجد تقسيم بشارع الاستقلال مشبِّها ذلك بفتح المدينة على يد السلطان محمد الفاتح.

وأوضح أقدمير في لقاء مع “الجزيرة مباشر” أن فتح المسجد يمثل نعمة كبيرة من الله.

وأضاف “المسجد سيقدم العديد من الأنشطة مثل تحفيظ القرآن، وقاعة للقراءة والراحة وشرب الشاي وعدد من الأنشطة الأخرى”.

وتابع أن الأتراك سعداء بفتح المسجد وعبروا عن ذلك بالبكاء فرحة لاكتمال البناء وبدء الصلاة فيه.

وكان أردوغان قد قال إن مسجد تقسيم هو بمثابة (رمز جديد) لاستقلال تركيا معربا عن شكره لكل من أسهم في “النضال الطويل” من أجل بناء المسجد.

جاء ذلك في كلمة، عقب مشاركته في أول صلاة جمعة بالمسجد المطل على ساحة تقسيم الشهيرة وسط إسطنبول تزامنا مع افتتاحه الأسبوع الماضي.

وقال أردوغان إن (مسجد تقسيم) هدية لإسطنبول في الذكرى الـ568 لفتحها.، مؤكدا أن المسجد “يتبوأ من الآن مكانته المرموقة بين معالم إسطنبول”.

وأوضح أن فكرة بناء مسجد يطل على ساحة تقسيم تعود إلى أيام الحرب العثمانية الروسية بين عامي 1877 و1878.

وذكر أردوغان أن البلدية التي كانت بيد “الشعب الجمهوري” عرقلت عام 1965 قرار رئيس الوزراء آنذاك سليمان دميرل بتخصيص أرض لمديرية الأوقاف لبناء مسجد تقسيم وذلك عبر إحالة الموضوع للقضاء واستصدار قرار ضد التخصيص.

ولفت إلى إلغاء الانقلابيين الذين نفذوا انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1979 بخصوص بناء مسجد في منطقة تقسيم.

وأشار أردوغان إلى أن مسجد تقسيم يعد ثالث صرح ديني يُهدى لإسطنبول في الآونة الأخيرة، بعد مسجد تشامليجا الكبير، وإعادة فتح “آيا صوفيا” للعبادة بعدما كان يستخدم كمتحف.