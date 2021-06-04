إجراءات غير مفهومة واعتقال رئيس مجلس الإدارة.. ما حقيقة ما يجري لشركة جهينة المصرية؟ (فيديو)

رجّح الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق ممدوح الولي أن تكون شركة إماراتية تسعى لشراء حصة كبيرة في شركة جهينة المصرية بهدف الاستحواذ عليها خاصة في ظل الانخفاض الكبير لسهم الشركة في الوقت الراهن.

وأضاف في لقاء على الجزيرة مباشر أن الشركة الإماراتية القابضة استحوذت في أبريل/نيسان الماضي بالفعل على شركة آمون للأدوية بقيمة 740 مليون دولار، كما تسعى إحدى الشركات التابعة لها للاستحواذ على شركة أطياب للاستثمار الزراعي في الإسماعيلية، وكذلك تسعى شركات إماراتية أخرى للاستحواذ على شركات عقارية مثل سوديك.

وتابع “تراجع سعر سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 40% منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي يجعل السعر مناسبا الآن للاستحواذ عليها استفادة من الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة بعد اعتقال رئيسها ثم العضو المنتدب”.

بعد شكوى من إجراءات "غير مفهومة" والقبض على رئيس مجلس إدارتها .. ماذا يجري لشركة #جهينة في #مصر؟ pic.twitter.com/BqTIHNk81j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2021

أما الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم فلفت إلى أن وكالة بلومبرغ كانت قد ذكرت نية شركة إماراتية في شراء حصة كبيرة من أسهم جهينة لكن تم نفي هذا الأمر من قبل شركة جهينة نفسها.

غير أن الشركة اشتكت من وجود تعسف تجاهها من قبل السلطات المصرية ومن محاولات غير مفهومة لكبح جماح التقدم في الشركة من خلال تعطيل سيارات النقل الخاصة بها ومنع توزيع منتجاتها.

وتعليقا على ذلك قال علاء عبد الحليم إن هذا الأمر ربما يحتاج إلى مراجعة لأن رئيس مجلس الإدارة صفوان ثابت موجود في السجن منذ فترة طويلة والشركة تقول إن هذا التعسف منذ شهرين فقط.

وأضاف “هذه الشركة مسجلة في البورصة المصرية وهناك الكثير من المساهمين غير السيد صفوان ثابت، وربما يحتاج الأمر إلى توضيح أكثر من قبل الجهات الرسمية”.

وكانت بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل صفوان ثابت قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج عن زوجها ونجلها سيف الدين الذي ألقي القبض عليه منذ عدة أشهر.

وأبدت زوجة رجل الأعمال المصري المعتقل تخوفها من تدهور حالة زوجها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز السيئة التي يتعرض لها.

وذكر ممدوح الولي جانبا من تاريخ الشركة قائلا “تأسست جهينة للألبان سنة 1983 ثم تأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية سنة 1995، ودمجت الشركتان عام 2004 واستمر تصاعد الخط البياني لمنتجات الشركة حتى إنها تتبعها حاليا 5 شركات أخرى وتحقق الشركة التي يبلغ رأس مالها حوالي مليار جنيه مصري ورأس مالها السوقي 4 مليارات جنيه في الوقت الحالي”.