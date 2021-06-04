أمير قطر: جاهزون لاستضافة كأس العالم قبل موعده بعام ونصف (فيديو)

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده ستكون جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022 قبل موعده المحدد بعام ونصف، مشيرا إلى أن روسيا فتحت جميع الأبواب للمنظمين القطريين الذين يعلمون في اللجنة العليا للإرث للاستفادة من الخبرات الخاصة بتنظيم البطولة.

وأضاف أمير قطر خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن قطر”وضعت معاييرعالية جدا لاستضافة كأس العالم، وأننا واثقون بأن مستوى البطولة سيكون عاليا جدا كذلك”.

وقال إن جائحة كورونا “أثرت على جميع دول العالم، لكن قطر ستفي بالتزاماتها، وجميع المنشآت المتعلقة بالبنية التحية الخاصة بفعالية كأس العالم ستكون جاهزة قبل الموعد”.

وفي شأن آخر شدد أمير قطر على أن العالم يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار جائحة كورونا، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الجائحة لوحدها، ولذلك على المجتمع الدولي العمل لتوفير اللقاحات للجميع لا سيما الدول الفقيرة.

وقال “لا يجوز أن تخضع صحة الناس لقوانين السوق والتجارة العالمية”، مشيدًا في هذا السياق بدور روسيا في إنتاج اللقاحات وتوزيعها.

وأكد الأمير تميم أن قطر تثق في الاقتصاد الروسي، وأن “حجم استثماراتنا في روسيا تضاعف خلال الفترة الأخيرة”، معتبرا أن “منتدى بطرسبرغ يعد نموذجا لما يجب أن يقوم المجتمع الدولي لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية”.

ودعا القطاع الخاص في روسيا لاستكشاف “الفرص الواعدة” في قطر، ولفت إلى أن بلاده تعمل على زيادة الاستثمار بالطاقة الخضراء والمستدامة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وقال إن المشاريع التنموية في قطر “توفر فرصا للشركات الأجنبية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القطري”، معتبرا أن “المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري هو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية”.

وأوضح أن قطر تلعب دورا حيويا على المستوى العالمي في إنتاج وتسويق الغاز وأنها سترفع من إنتاج هذه المادة الحيوية النظيفة خلال سنة 2026 بنسبة 40%.

وقال أمير قطر “إن الغاز هو مستقبل العالم لأنه طاقة نظيفة، ولذلك اعتمدنا استثمارات ضخمة في هذا المجال مع شركات عالمية”.