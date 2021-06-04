البث الحي
الأخبار

أساءت إلى الإسلام وتلقت تهديدات.. قضية المدونة الفرنسية ميلا تصل المحاكم (فيديو)

المدونة الفرنسية ميلا تجاهر في تغريداتها بعدائها للإسلام (مواقع التواصل)
المدونة الفرنسية ميلا تجاهر في تغريداتها بعدائها للإسلام (مواقع التواصل)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202110:18 PM (مكة المكرمة)

عادت قضية المدونة الفرنسية ميلا لتثير الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي مع وصول قضيتها إلى القضاء بعد أن تلقت الآلاف من رسائل التهديد بسبب إساءتها للدين الإسلامي.

وبدأت، اليوم الجمعة، في فرنسا محاكمة 13 شخصا متهمين في القضية سبق أن هددوا ميلا بالقتل عبر حساباتها في وسائل التواصل حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة التحرش عبر الإنترنت.

واضطرت الشابة -التي تعرف في بلدها باسمها الأول فقط وهو ميلا- لتغيير مدرستها العام الماضي بعد أن انتشر فيديو لها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركته مع إحدى صديقاتها عبر تطبيق إنستغرام.

ونشرت الشابة بعد ذلك فيديو آخر على تطبيق تيك توك، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسبب بموجة ثانية من التهديدات التي تلقتها عبر الإنترنت.

وقالت ميلا في ظهورعلني لها عقب جلسة المحكمة إنها لم تعد تخاف من أحد مطالبة بالتضامن معها ضد التهديدات والتنمر الإلكتروني.

 

وقال المحامي ريتشارد مالكا الذي يتولى الدفاع عن ميلا إنها كانت تتلقى نحو ثلاثين رسالة كراهية في الدقيقة في فترة من الفترات، لذا تولت قوة مكافحة جرائم الكراهية الإلكترونية الفرنسية هذه القضية.

بالمقابل أبدى المحامي أسفه الشديد بعد ما أكد أن المدرسة الفرنسية رفضت ضمان حماية ميلا وهو ما سيسبب لها عقدًا نفسية.

 

وأثارت قضية ميلا غضب الحقوقين في فرنسا الذين استنكروا وضعية الخوف الذي تعيشه يوميا بعد أن خصصت لها السلطات حماية شخصية.

يذكر أن فرنسا شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية حملات مفتوحة ضد الإسلام والمسلمين، كان آخرها وسم “أوقفوا هجرة الإسلام” الذي حظي بنصيب وافر من التفاعلات عبر موقع تويتر، حيث أجمع المغردون على أن انتشار الإسلام في فرنسا يعد خطرًا على هوية البلاد وعلمانيتها التي أسست عليها، وفق تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

حملات للحد من انتشار الإسلام في فرنسا.. ما القصة؟

عززت حادث طعن شرطية في إيفيلن بفرنسا، مواقف أحزاب اليمين المتطرف في البلاد، حيث أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات قوية من أجل إيقاف انتشار الإسلام في البلاد

25/4/2021
المزيد من الأخبار

احتجت المعارضة العلمانية على بنائه.. “الجزيرة مباشر” داخل مسجد تقسيم بإسطنبول (فيديو)

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم بإسطنبول (رويترز)

جدل في أمريكا بعد تسريب رسائل لأنتوني فاوتشي بشأن تصنيع كورونا في الصين

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فاوتشي (رويترز)

أمير قطر: جاهزون لاستضافة كأس العالم قبل موعده بعام ونصف (فيديو)

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

هنود يعبدون فيروس كورونا أملا في رحيله عن بلادهم (فيديو)

هندوس أسسوا معبدًا لتقديس وعبادة فيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا