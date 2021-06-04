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أردوغان يعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

أردوغان يتحدث من فوق سفينة الفاتح للتنقيب (رويترز ـ أرشيف)
أردوغان يتحدث من فوق سفينة الفاتح للتنقيب (رويترز ـ أرشيف)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202111:03 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا اكتشفت كمية جديدة من الغاز الطبيعي تبلغ 135 مليار متر مكعب بجنوب البحر الأسود ليصل إجمالي المكتشف بالمنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

كانت سفينة التنقيب التركية فاتح اكتشفت العام الماضي 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في الحقل سكاريا بغرب البحر الأسود، وهو أكبر اكتشاف في تاريخ البلاد.

وقال أردوغان- متحدثا في مناسبة بمحافظة زنغولداق المطلة على البحر الأسود- إن الاكتشاف الجديد يقع في البئر أماسرا-1، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من “الأخبار السارة” من المنطقة.

وتستخدم تركيا اثنتين من سفن التنقيب الثلاث التي تملكها لتسريع تطوير الحقل، وقال وزير الطاقة فاتح دونمز الشهر الماضي إن سفينة تنقيب ستفتح آبار اختبار جديدة للتحقق من أرقام الاحتياطيات بينما ستطور الثانية آبار الاختبار لتصبح آبار إنتاج.

وتطمح تركيا لضخ الغاز من سكاريا في شبكتها الرئيسية عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بمعدلات مستقرة قابلة للاستمرار في 2027 أو 2028، وقال دونمز إن الحقل سيصل إلى وضع الإنتاج الكامل بعد خطة تطوير من أربع مراحل.

وسيتطلب ربط الآبار الجديدة في المنطقة بالشبكة الرئيسية مد خط أنابيب بطول 160 كيلومترا على الأقل، وسيتعين على أنقرة تشييد محطة لاستقبال الغاز في غضون عامين وفقا للجدول الزمني لخططها.

وتركيا فقيرة في النفط والغاز وتعتمد اعتمادا كثيفا على الاستيراد من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب مشتريات من الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر، وبلغت وارداتها 48.1 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، مرتفعة ستة بالمئة عن السنة السابقة، وجاء ثلث تلك الكمية من روسيا.

وتنقب تركيا عن موارد النفط والغاز في المتوسط أيضا، حيث أثارت أنشطتها في مياه متنازع عليها توترات مع اليونان وقبرص.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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