10 نصائح طبية غذائية في الصيف.. تعرف عليها

30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202104:23 PM (مكة المكرمة)
مع حلول فصل الصيف يتوجه كثيرون إلى قضاء فترة العطلة على السواحل وفي المنتجعات والمصايف، ويرافق ذلك إفراط في تناول الأطعمة ما يتطلب بعض الضوابط للحفاظ على إجازة صحية.
يقدم الدكتور مختار فاتح بي ديلي، إخصائي أمراض الأطفال بمستشفى (ميديكال بارك) في جامعة إزمير مجموعة من النصائح المتعلقة بقضاء العطلة بشكل صحي.
يقول “يميل الكثيرون خلال الصيف إلى التخلي عن عاداتهم الغذائية خلال إجازتهم، فيتبعون سلوكيات خاطئة قد تضر بصحتهم وتفسد متعة قضاء العطلة. ولذلك ينبغي توخي الحذر تجاه الأطعمة غير المألوفة، كونها قد تزعج الجهاز الهضمي”.
كما يلفت إلى أن “التمسك بنظام غذائي صحي متوازن أثناء العطلة الصيفية ليس أمرا سهلا، إذ إن البحث عن خيارات صحية أثناء التنقل يعد تحديا حقيقيا”.
وفيما يلي 10 نصائح يقدمها الطبيب:
- تناول وجبات تحتوي العناصر الأساسية للغذاء المتوازن، وذلك بتجنب قلي الطعام واستبداله بالشوي، مع الابتعاد عن تناول كميات كبيرة خلال الوجبة، وتناول الطعام بانتظام بمعدل خمس وجبات صغيرة يوميًا.
- شرب السوائل والماء لتجنب الجفاف واستجابة لحاجة الجسم خلال فصل الصيف الحار، وينصح شرب لترين من الماء يوميا على الأقل. ولزيادة الإقبال على استهلاك الماء يمكن تنقيته بإضافة شرائح من الفواكه أو الخضار، كما يمكن تناول عصائر الفواكه الطازجة التي تعد مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن.
- تناول الفاكهة الطازجة الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والعنب والخوخ والمشمش وغيرها، ولكن يجب تناولها ضمن كميات محدودة لأنها تحتوي على السكريات.
- الحرص على تضمين الخضراوات الطازجة في البرنامج الغذائي اليومي لأنها غنية بالألياف وتساعد في تحسين عملية الهضم. كما يوصى بتناول بعضها كوجبة خفيفة مثل الخس والجزر والخيار والكرفس والفلفل الأخضر أو الأحمر والطماطم.
- تناول المكسرات وخاصة اللوز كونه يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين E الذي يساعد البشرة على محاربة مضار التعرض لأشعة الشمس، إذ إن تناول 20 حبة لوز يؤدي إلى محاربة الحروق الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.
- تناول بذور الكتان والشيا والكينوا، وهي من الأطعمة الغنية بأوميغا 3، وتستخدم لتحسين الصحة الهضمية ولتخفيف الإمساك، والمحافظة على شرايين صحية، كما تساعد على ارتفاع الكولسترول الجيد في الدم وتعطي شعورا عاما بالنشاط والحيوية.
- تجنب إغراءات تناول الطعام بالخارج، وذلك بتناول طبق من حساء الخضار الساخن قبل الوجبة الرئيسة أو كوب من الحليب الساخن القليل الدسم، أو أحد مشتقاته بين الوجبات، ما يهدئ من الشعور بالجوع، فضلا عن تجنب الأطعمة من الباعة المتجولين لتجنب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى الأصناف النيئة أو قليلة الاستواء.
- تجنب الإكثار من كميّة التوابل والبهارات والمقبلات لأنها تزيد الشهية وترفع نسبة الأملاح بالجسم، ما يؤدي الى احتباس الماء داخل الأنسجة.
- تجنب الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية- كالحلويات والكيك والمقرمشات والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس وغيرها- وتناول الفاكهة المجففة أو المعلبة والذرة المطهوة وحبوب القمح المحمصة بدلا منها.
- تجنب بعض المشروبات المدرة للبول- مثل الشاي والقهوة- والتي تساهم في زيادة فقدان الجسم للسوائل، بالإضافة إلى المشروبات المليئة بالسكر والمشروبات الغازية.