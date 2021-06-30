10 نصائح طبية غذائية في الصيف.. تعرف عليها

مع حلول فصل الصيف يتوجه كثيرون إلى قضاء فترة العطلة على السواحل وفي المنتجعات والمصايف، ويرافق ذلك إفراط في تناول الأطعمة ما يتطلب بعض الضوابط للحفاظ على إجازة صحية.

يقدم الدكتور مختار فاتح بي ديلي، إخصائي أمراض الأطفال بمستشفى (ميديكال بارك) في جامعة إزمير مجموعة من النصائح المتعلقة بقضاء العطلة بشكل صحي.

يقول “يميل الكثيرون خلال الصيف إلى التخلي عن عاداتهم الغذائية خلال إجازتهم، فيتبعون سلوكيات خاطئة قد تضر بصحتهم وتفسد متعة قضاء العطلة. ولذلك ينبغي توخي الحذر تجاه الأطعمة غير المألوفة، كونها قد تزعج الجهاز الهضمي”.

كما يلفت إلى أن “التمسك بنظام غذائي صحي متوازن أثناء العطلة الصيفية ليس أمرا سهلا، إذ إن البحث عن خيارات صحية أثناء التنقل يعد تحديا حقيقيا”.

وفيما يلي 10 نصائح يقدمها الطبيب: