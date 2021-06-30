وفد إسرائيلي يزور القاهرة مجددا لبحث تبادل الأسرى مع حماس

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن وفدا إسرائيليا يزور مصر حاليا في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وأشارت الإذاعة إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ومسؤولين أمنيين آخرين.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة زارت العديد من الوفود الإسرائيلية مصر، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن.

تتوسط مصر بين إسرائيل وحماس لتبادل 4 إسرائيليين، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتتكتم مصر وحماس وإسرائيل، على فحوى المفاوضات الجارية، ولم يصدر تعليق من السلطات المصرية بشأن وجود الوفد الإسرائيلي.

وتحتفظ حماس بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، ولم تفصح الحركة عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

ودعت مصر إسرائيل وحركة “حماس” والسلطة الفلسطينية في شهر مايو/أيار الماضي إلى محادثات في القاهرة حول محاور من بينها ترسيخ وقف إطلاق النار، وتحسين الأوضاع في قطاع غزة.