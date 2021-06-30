وزير الخارجية الإسرائيلي يرحب بتعيين البحرين سفيرا لها في إسرائيل

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بتعيين البحرين سفيرا لها في تل أبيب، وذلك أثناء وجوده في الإمارات منذ أمس في زيارة تستغرق يومين هي الأولى من نوعها.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر “تحياتي الحارة للسفير خالد يوسف الجلاهمة الذي أدى القسم القانوني أمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وسيصل قريباً للعمل سفيراً لمملكة البحرين في إسرائيل”.

وأضاف “خطوة أخرى ذات أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات المهمة بين إسرائيل والبحرين”.

שולח ברכות חמות לשגריר ח׳אלד יוסף אלג׳לאהמה שהושבע אתמול על ידי הוד מלכותו המלך חמד אל ח'ליפה ויגיע בקרוב לשרת כשגריר בחריין בישראל.

צעד משמעותי נוסף בחיזוק היחסים החשובים בין ישראל בחריין. 🇧🇭🇮🇱 — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 30, 2021

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي أمس السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، ومن المقرر أن يفتتح اليوم القنصلية العامة في دبي.

وقال لابيد خلال مراسم افتتاح المقر المؤقت للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي “إسرائيل تريد السلام مع جيرانها، مع كل جيرانها. لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط هو وطننا”. وكرر “نحن باقون هنا. وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بهذا”.

وافتتحت الإمارات رسميا هذا الشهر سفارتها في تل أبيب التي تقع مؤقتا في مقر بورصة تل أبيب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن لابيد ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحثا البناء على اتفاقات ابراهام لتحقيق السلام وتعزيز الأمن بالمنطقة.

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل في أول زيارة رسمية للدولة#وام https://t.co/1IsjcNRMmh pic.twitter.com/XCnuzie3NL — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 29, 2021

ووقع الطرفان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري كان متحدث إسرائيلي قد قال في وقت سابق إنها ستكون الثانية عشرة منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات العام الماضي.

وكانت البحرين والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل في إطار ما يعرف باسم (اتفاقات إبراهام) التي صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وذلك بدافع المخاوف المشتركة حيال إيران وأملا في تحقيق مكاسب تجارية، وأقام السودان والمغرب أيضا علاقات مع إسرائيل بعد ذلك.