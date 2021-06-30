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مصر.. آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل ينصح السيسي بالاستماع للآخرين (فيديو)

30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202111:04 AM (مكة المكرمة)

قال آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل في مصر إنه ينصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة الاستماع للآخرين.

وأضاف السياسي المصري الدكتور حسام بدراوي في مقابلة مع الجزيرة مباشر إنه لا يتوقع حدوث ثورة جديدة في مصر بعد أن شاهد الناس “المأساة” التي تلت ثورة يناير 2011، حسب تعبيره.

وأضاف بدراوي، الذي شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني إبان ثورة يناير 2011، أنه ضد أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد التجربة التي شهدتها مصر.

وقال إنه ينصح السيسي بتوسيع دائرة مستشاريه وعدم قصرها على عدد محدد فقط، مشيرا إلى أن مصر بها عدد كبير من الكفاءات التي لا تريد سوى مصلحة البلاد.

وأشاد بدراوي بما قام به السيسي على صعيد البنية التحتية والسياسة الخارجية، إلا أنه عبر عن اعتقاده أن مصر في حاجة لمزيد من الحرية وإتاحة المجال أمام العمل الحزبي، على حد وصفه.

وقال بدراوي خلال لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن ما تمر به مصر الآن هي فترة انتقالية ستتحول بعدها إلى دولة مدنية حديثة تتمتع بحكم ديمقراطي كامل وتداول للسلطة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى القيام بالكثير من الخطوات وإلى ثورة في الإدارة.

وأوضح بدراوي أنه ليس نادما على قبوله تولي منصب أمين الحزب الوطني إبان ثورة يناير 2011 لأنه يؤمن بالتغيير من الداخل وكان يرى فرصة للإصلاح بدلا من الثورة وهدم كل شيء.

وقال إن الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن أزمة سد النهضة والوضع الذي وصلت إليه الآن.

وأضاف أن هناك توازنا في تحرك مصر على جبهات مختلفة وأنه يلمس رغبة أكيدة في حل أزمة سد النهضة بشكل سلمي وتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري.

وذكر بدراوي أن إسرائيل هي العدو الحقيقي لمصر وللدول العربية، مضيفا أن لها وجودا واستثمارات في الدول الأفريقية وهناك تقارير عن إمدادها لإثيوبيا بأسلحة دفاع جوي.

وأوضح أنه كان من الضروري أن تلجأ مصر إلى المحافل الدولية لعرض موقفها بشأن سد النهضة وتنبيه المجتمع الدولي قبل اتخاذ أي إجراء أحادي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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