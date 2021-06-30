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لكمات في البرلمان التونسي.. نائب مستقل يضرب ويركل عبير موسي (فيديو)

النائبة عبير موسي (الفرنسية - أرشيف)
النائبة عبير موسي (الفرنسية - أرشيف)
30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202110:19 PM (مكة المكرمة)

تعرضت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي للضرب والركل من قبل النائب المستقل (الصحبي صمارة) وذلك بسبب ما بدرعن النائبة عقب احتلالها منصة البرلمان وتعطيل جدول أعمال الجلسات الخاص باليوم الأربعاء.

وكشفت صور من داخل البرلمان التونسي جانبا من الجدل بين النائبة عبير موسي التي تهجمت لفظيا على النائب المستقل، الذي غادرمكانه وموجها لها لكمات متواصلة، قبل أن يتدخل نواب آخرون لفض الاشتباك.

وكانت رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر قد احتلت مع باقي أفراد كتلة حزبها، اليوم الأربعاء، منصة مجلس نواب الشعب التونسي، ومنعت انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال جدول الأعمال.

وندد نواب في ائتلاف الكرامة بتصرفات عبير موسي واعتدائها على المؤسسة  التشريعية، مؤكدين أن تصرفاتها لا تمت بأي صلة  للممارسة الديمقراطية، وأنها أقرب ما تكون إلى الأفعال الفاشية.

وكان  مجلس نواب الشعب التونسي قد أعلن موعد جلسته، اليوم الأربعاء، التي ستكون استكمالا لجدول أعمال جلسة الأمس، التي انعقدت في المبنى الفرعي للمؤسسة وناقش فيها النواب عدة مشاريع قوانين.

وكانت المحكمة الإدارية أبطلت دعوى قدمتها عبير موسي اتهمت فيها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ”تدليس مخرجات مكتب البرلمان”، وإدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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