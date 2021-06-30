لكمات في البرلمان التونسي.. نائب مستقل يضرب ويركل عبير موسي (فيديو)

تعرضت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي للضرب والركل من قبل النائب المستقل (الصحبي صمارة) وذلك بسبب ما بدرعن النائبة عقب احتلالها منصة البرلمان وتعطيل جدول أعمال الجلسات الخاص باليوم الأربعاء.

وكشفت صور من داخل البرلمان التونسي جانبا من الجدل بين النائبة عبير موسي التي تهجمت لفظيا على النائب المستقل، الذي غادرمكانه وموجها لها لكمات متواصلة، قبل أن يتدخل نواب آخرون لفض الاشتباك.

لكمات في البرلمان التونسي.. تعرضت رئيسة كتلة الدستوري الحر #عبير_موسي للضرب والركل من النائب غير المنتمي للكتل #الصحبي_صمارة #تونس pic.twitter.com/WoLS1GmTLL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2021

وكانت رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر قد احتلت مع باقي أفراد كتلة حزبها، اليوم الأربعاء، منصة مجلس نواب الشعب التونسي، ومنعت انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال جدول الأعمال.

وندد نواب في ائتلاف الكرامة بتصرفات عبير موسي واعتدائها على المؤسسة التشريعية، مؤكدين أن تصرفاتها لا تمت بأي صلة للممارسة الديمقراطية، وأنها أقرب ما تكون إلى الأفعال الفاشية.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد أعلن موعد جلسته، اليوم الأربعاء، التي ستكون استكمالا لجدول أعمال جلسة الأمس، التي انعقدت في المبنى الفرعي للمؤسسة وناقش فيها النواب عدة مشاريع قوانين.

وكانت المحكمة الإدارية أبطلت دعوى قدمتها عبير موسي اتهمت فيها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ”تدليس مخرجات مكتب البرلمان”، وإدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال الجلسة العامة.