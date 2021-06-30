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“شهادته فخر لنا”.. أسرة قيادي ميداني بكتائب القسام تحتفل بذكرى ميلاده (فيديو)

29/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202112:45 AM (مكة المكرمة)

التقت كاميرا الجزيرة مباشر أسرة الشهيد وائل عبد الكريم علي عيسى، القائد الميداني بكتائب القسام والذي قضى خلال معركة (سيف القدس) بالتزامن مع احتفال عائلته بذكرى ميلاده.

وقالت زوجة الشهيد للجزيرة مباشر إن زوجها من مواليد 28 من يونيو/حزيران 1980، وقد استشهد في عمر 41 عامًا خلال قصف إسرائيلي لإحدى الشقق السكنيّة في قطاع غزة.

وتابعت “نحن لم ننكسر، في حياته وبالرغم من التهديدات التي وصلتنا كنا أقوياء، وبعد استشهاده لم ننكسر فاستشهاده فخر لنا، وسنظل مرفوعي الرأس”.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصلت معها هاتفيًّا قبل استشهاد زوجها، وقالت لها إن الطائرات الإسرائيلية ستُلقي بالحلوى فور قتلهم وائل عيسى، ووجهت رسالة للاحتلال قائلة “نحن نوزع الحلوى سعادة باستشهاد وائل وأنتم الفشلة”.

وبروح الفخر والسعادة تحدثت والدة الشهيد وائل وابناه عن مشاعرهم إزاء استشهاده، راجين الله أن يتقبّله في الصالحين.

ووائل عيسى شقيق مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

المصدر : الجزيرة مباشر

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