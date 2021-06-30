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شاهد: سقوط عجوز على قضبان قطار ورد فعل غريب من الركاب

وقف الركاب يتفرجون على العجوز بعد سقوطها دون تدخل لإنقاذها (مواقع التواصل)
وقف الركاب يتفرجون على العجوز بعد سقوطها دون تدخل لإنقاذها (مواقع التواصل)
30/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202101:44 PM (مكة المكرمة)

نشرت صحيفة الشعب اليومية في الصين، مقطع فيديو لسقوط عجوز على قضبان قطار قبل لحظات من دخوله رصيف المحطة في مقاطعة قوانغشي جنوبي البلاد.

وأظهرت لقطات من إحدى محطات السكك الحديدية، تعرض العجوز للإغماء على ما يبدو عقب السقوط بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم قبل أن يسارع أحدهم بالقفز على قضبان القطار وإنقاذ المرأة بمساعدة شخص آخر.

وأثنى رواد وسائل التواصل الاجتماعي على تصرف الشاب ووصفوه بالعمل البطولي إذ عرض حياته للخطر من أجل إنقاذ العجوز في وقت كان البقية يتفرجون في صمت دون تدخل.

وأعادت صفحة (بيوتيفل تشاينا) نشر الفيديو الذي لم ينتج عنه ضحايا، وسط انتقادات من سلبية المسافرين الذين لم يتحركوا سريعا لإنقاذ العجوز حتى تدخل هذا الشاب وساعده آخر يبدو أنه عامل بمحطة القطار.

وتشهد بعض محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق حوادث مشابهة وقد يسقط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير أو يتعمد أحدهم السقوط في حالات أخرى، وقد يكون محظوظا فيتمكن المسافرون من إنقاذه أو تشهد تلك اللحظة نهاية حياته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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