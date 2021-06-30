تزامنا مع مليونية بالسودان.. لجنة تفكيك نظام البشير تعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال 79 (فيديو)

تزامنًا مع مليونية في السودان، أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 إلقاء القبض على 79 من خلايا المؤتمر الوطني ومنتسبي النظام المنحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بينما خرجت مظاهرات اليوم في الخرطوم ومدن سودانية أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة وتصحيح مسار الثورة، وتدخلت قوات الأمن لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.

وكانت قوى المعارضة دعت لتنظيم مظاهرات لإسقاط حكومة عبد الله حمدوك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك في الذكرى الثانية لما يعرف بـ”مجزرة القيادة” التي قتل فيها أكثر من 100 متظاهر خلال فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. ويصادف اليوم كذلك ذكرى الانقلاب العسكري في السودان عام 1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن أجهزة الأمن أحبطت مخططًا إجراميًا وتخريبيًا كان يستهدف بأعمال عنف وفوضى، مسيرات ومواكب إحياء ذكرى 30 يونيو اليوم. وتعهدت اللجنة كذلك بالكشف عن تفاصيل أكثر عن العملية خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أن الشرطة راقبت بدقة منذ فترة التحركات التي تقوم بها خلايا الفلول والمؤتمر الوطني المنحل وكتائب الظل والتمويل الضخم لعمل كبير ومنظم لخلق الفوضى، كما رصدت التحرك المادي الكبير في الحسابات وتجارة العملة التي من شأنها دفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوادني.

وأشارت إلى شركة اتصالات أوقفت التحصيل الإلكتروني أمس ما أفقد خزينة الدولة أموالًا ضخمة، كما لفتت إلى قنوات إعلامية تابعة لنظام عمر البشير هدفها نشر الإشاعات والأكاذيب وتأجيج الصراعات والحروب في الإقليم، متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح إنه تم مساء أمس القبض على أحد الناشطين في كتائب الظل بمنطقة بحري وهو يرتدي الزي العسكري استعدادًا لتنفيذ أحد المخططات التخريبية، كما تم ضبط 79 من الكوادر النشطة في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بعد تتبع حجز تذاكر طيران وفنادق وشقق ونزل لهم وسط الخرطوم وولايات أخرى، وتم مداهمتها ليلًا والقبض عليهم، ولا تزال الشرطة تقوم بمسح المنطقة للقبض على متورطين آخرين تم رصدهم.

وكشف أن جميع المقبوض عليهم وُجدت بحوزتهم مبالغ مالية من فئة واحدة هي 200 جنيه وكلها برقم متسلسل واحد، واصفا ذلك بأنها “جريمة كبيرة للغاية بحق الاقتصاد السوداني في محاولة لإجهاض الفترة الانتقالية بتخريب الاقتصاد وإثارة العنف ضد الثوار والدولة ومؤسساتها”.

وأشار كذلك إلى ضبط عدد 3 آلاف وجبة وعدد من المركبات ومحاولات استغلال بعض الأطفال وإغرائهم بالمال، كما تم رصد تسجيل صوتي بين أحد رموز الفلول وواحد من منظمي العصابات كانا يخططان لإثارة الفوضى باستخدام السلاح الأبيض وتلاحقهم الشرطة الآن.