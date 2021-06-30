73 عضوا بالكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بإسقاط “صفقة القرن” رسميا

طالب 73 عضوًا ديمقراطيًا بالكونغرس الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالتراجع عن سياسات نظيره السابق دونالد ترمب المؤيدة لإسرائيل والإعلان رسميًا عن إسقاط صفقة القرن.

وحملت الرسالة توقيعات أعضاء كونغرس معروفين بدعم الحقوق الفلسطينية منهم: بيتي ماكولوم وماري نيومان وإلهان عمر ومارك بوكان وجمال بومان. لكن اللافت وجود عدد من أعضاء الكونغرس اليهود من بين الموقعين مثل: آندي ليفين وجيمي راسكين وجون يارموث وسارا جاكوبس وآلان لوينثال وستيف كوهين.

وحث الموقعون على رسالة سلمتها بيتي ماكولوم للبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، الرئيس بايدن على إلغاء عدة سياسات اعتمدتها إدارة ترمب كونها تجحف بالحقوق الفلسطينية، وطالبوه بالإسراع في استعادة السياسة الأمريكية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه الصراع بما في ذلك العودة لسياسة دعم حل الدولتين واتخاذ خطوات إضافية لإعادة فتح آفاق السلام.

وطالب النواب إدارة بايدن بسحب خطة ترمب المقترحة للشرق الأوسط رسميًا، والمعروفة بـ “صفقة القرن” ودعوه إلى سرعة فتح القنصلية الأمريكية في القدس لخدمة الفلسطينيين.

وذكّرت الرسالة بالسياسات التي اعتمدتها إدارة ترمب وأبعدت الإسرائيليين والفلسطينيين عن حل الدولتين ودفعت باتجاه أزمات كما حدث خلال المواجهات الأخيرة التي أشعلتها سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وقصفها لقطاع غزة.

وأكد النواب أن الصراع ليس له حل عسكري ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين التفاوضي. وحثوا بايدن على إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير متوافقة مع القانون الدولي.

كذلك طالبت الرسالة بايدن بإصدار بيان بمعارضة البيت الأبيض للطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء فلسطين، وأيضًا إصدار توجيهات للمؤسسات الأمريكية لتشير بجميع الوثائق الحكومية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها أراضٍ محتلة.

وطالب المشرعون الديمقراطيون بايدن أيضًا بالإفراج فورا عن جميع المساعدات التي سبق أن تم حجبها عن الفلسطينيين. وشددوا على ضرورة إصدار الخارجية الأمريكية مواقف متسقة واستباقية تشمل إدانات علنية صارمة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين التي تمارسها إسرائيل وتقوض آفاق السلام.

1550 مقدسيًا مهددون بالتهجير القسري والتشريد من منازلهم في حيي الشيخ جراح والبستان (وفا)

حافظوا على سلوان والشيخ جراح

في السياق، قال عضو الكونغرس خيسوس تشوي جارسي إن الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس يواجهون خطر التهجير والاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تغريدة على توتير أمس الثلاثاء “لا يجب غض البصر عما يحدث في القدس.. حافظوا على سلوان، حافظوا على الشيخ جراح”، وأوضح أن 1500 فلسطيني من بينهم 900 طفل يواجهون التهجير الآن ويدافعون عن ممتلكاتهم في مواجهة العنف الشديد من قبل السلطات الإسرائيلية، مضيفًا “يجب أن لا نغفل عن ذلك”.

وكان وزير شؤون القدس فادي الهدمي قد قال أمس إن 1550 مواطنًا ما زالوا مهددين بالتهجير القسري والتشريد من منازلهم في حيي الشيخ جراح والبستان بمدينة القدس المحتلة، إلى جانب 86 منزلًا يتم التهديد بالاستيلاء عليه في بطن الهوى تحت مزاعم واهية.

حملت الرسالة توقيعات أعضاء كونغرس معروفين بدعم الحقوق الفلسطينية وأيضًا أعضاء يهود (وفا)

غير نادمة

وخلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية، قالت إلهان عمر إنها لا تأسف وغير نادمة على تعليقاتها السابقة بشأن إسرائيل إبان العدوان الأخير على غزة، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها من الحزبين واتهامها بمعاداة السامية.

وأكدت النائبة الديمقراطية أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل البحث عن طرق يمكن للناس من خلالها تحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم. وكانت إلهان غردت عبر تويتر في وقت سابق من هذا الشهر بضرورة مساءلة مرتكبي الفظائع بحق الفلسطينيين.