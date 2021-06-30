بعد انتشار فيديو أثار عضبا عارما في تونس .. حبس شرطي بتهمة تعذيب قاصر

أصدر القضاء التونسي قرارا بحبس شرطي متهم في قضية تعنيف قاصر ونزع ثيابه خلال عملية حبسه بحسب ما أفاد متحدث قضائي اليوم الأربعاء.

وقال فتحي السماتي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس لوكالة الأنباء الفرنسية إن النيابة العمومية أصدرت قرارا بسجن فرد أمن بينما أبقت اثنين آخرين “في حالة سراح” على ذمة التحقيق في قضية القاصر التي وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي الشعبية في ضواحي العاصمة تونس.

وأوضح السماتي أنه “وجهت تهمة التعذيب لفرد الأمن و في انتظار استكمال التحقيق”.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل قد أثارغضباً في الشارع التونسي، حيث أظهر قاصراً احتجز في 9 يونيو/يحزيران وتعرض للضرب بينما كان عاريا تماما، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.

غضب في #تونس إثر تداول مقطع فيديو لاعتداء رجال أمن على فتى تم تجريده من ملابسه تماماً pic.twitter.com/1f719bgZRD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 10, 2021

وتم حبس القاصر إثر احتجاجات اندلعت في المنطقة في 8 من الشهر الجاري بعدما توفي الشاب أحمد عمارة بٌعيد حبسه.

وإثر ذلك احتجزت وزارة الداخلية أفراد الشرطة المتورطين في حادثة تعذيب القاصر كما فتحت تحقيقا في ذلك، وذلك بعد ردود فعل واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية نددت بالحادثة وتواصل الاحتجاجات لأسبوع كامل.

وعبّرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في 18 من يونيوحزيران عن قلقها بسبب تواصل ظاهرة إفلات افراد الشرطة من العقاب في تونس، كما أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس عن انزعاجه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الانسان بحق متظاهرين.

ويُعد الانتقال الديموقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد، ولكن وبعد 10 أعوام من الثورة، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة بحسب الكثير من المراقبين.