أكثر من 230 وفاة في كندا بسبب ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة

أفادت السلطات الكندية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد إلى 233 حالة وفاة على الأقل منذ الجمعة وحتى أمس الأول الاثنين، معظمهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وسجّلت كندا أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، إذ بلغ القيظ في قرية ليتون الواقعة شمال شرق مدينة فانكوفر 49.5 درجة مئوية في مستوى غير مسبوق في هذا البلد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكندية.

وقالت هيئة الأرصاد في تغريدة على تويتر: “في الساعة 16:20 سجّلت محطة ليتون 49.5 درجة مئوية، محطّمة مرة أخرى الأرقام القياسية لدرجات الحرارة اليومية والتاريخية لليوم الثالث على التوالي”.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway.

+49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F!

This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F).

This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 30, 2021