أكثر من 230 وفاة في كندا بسبب ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة

أفادت السلطات الكندية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد إلى 233 حالة وفاة على الأقل منذ الجمعة وحتى أمس الأول الاثنين، معظمهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وسجّلت كندا أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، إذ بلغ القيظ في قرية ليتون الواقعة شمال شرق مدينة فانكوفر 49.5 درجة مئوية في مستوى غير مسبوق في هذا البلد، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكندية.

وقالت هيئة الأرصاد في تغريدة على تويتر: “في الساعة 16:20 سجّلت محطة ليتون 49.5 درجة مئوية، محطّمة مرة أخرى الأرقام القياسية لدرجات الحرارة اليومية والتاريخية لليوم الثالث على التوالي”.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway. +49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F! This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F). This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 30, 2021

وأحصيت عشرات الوفيات المفاجئة في فانكوفر يومي الإثنين والثلاثاء في حصيلة قياسية لموجة الحرّ التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غربي الولايات المتحدة.

وأعلن مركزان للشرطة الملكية الكندية في منطقة فانكوفر بشكل منفصل أنّ 69 شخصاً على الأقلّ توفّوا بشكل مفاجئ منذ يوم الإثنين، في خضمّ موجة حرّ قياسية تضرب غرب كندا والولايات المتحدة.

وجاء في بيان للشرطة “نعتقد أنّ الحرّ ساهم في غالبية هذه الوفيات”، موضحاً أنّ غالبية المتوفين مسنّون.

#VPDNews: Vancouver Police are redeploying dozens of officers and are pleading for people to only call 9-1-1 during emergencies, as heat-related deaths have depleted front-line resources and severely delayed response times throughout the city. https://t.co/vjlLB9YmO2 pic.twitter.com/VqkE7juEtP — Vancouver Police (@VancouverPD) June 29, 2021

وتسجّل المدينة الكندية الكبرى الواقعة على سواحل المحيط الهادئ منذ أيام عدة درجات حرارة تتخطى الثلاثين مئوية، علماً بأنّ المعدّل الموسمي هو 21 درجة مئوية.

ومنذ أيام تسجّل فانكوفر، المدينة الكبرى الواقعة على سواحل المحيط الهادئ، درجات حرارة تتخطّى الثلاثين مئوية، علماً بأنّ المعدّل الموسمي هو 21 درجة مئوية.

وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان وذلك في 5 يوليو/ تموز 1937.

وسجل العديد من الأماكن في أمريكا الشمالية، بما في ذلك ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة قياسية محلية أعلى بكثير من 40 درجة مئوية خلال موجة الحر الأخيرة.