طفلان يقتحمان منزلا ويتبادلان إطلاق النار مع الشرطة ببندقية آلية (فيديو)

اقتحم طفلان منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون التي استجابت لبلاغ حول الحادث، بحسب ما ذكرت السلطات هناك.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان إن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع سكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة.

وأصيبت الفتاة بعيار ناري بعد أن صوبت سلاحها إلى رجال الشرطة، وقال قائد الشرطة في بيان “الطفل المسلح بكلاشنيكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد ذلك بقليل ولم يصب”.

وأوضحت السلطات أن الفتاة خضعت لعملية جراحية وحالتها مستقرة، ولم يصب أي من رجال الشرطة في واقعة إطلاق النار التي حدثت مساء الثلاثاء.

كان ضباط الشرطة حاصروا المنزل بعد أن وصلهم بلاغ بسماع صوت تهشم للزجاج يشير لاقتحامه وبدأ بعد ذلك إطلاق النار من داخل المنزل.

ووقع تبادل لإطلاق النار 4 مرات استمر 35 دقيقة، فقا لبيان قائد الشرطة، وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية وكلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.