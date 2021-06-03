شاهد: أحدث الصور لأعمال تطوير سد النهضة استعدادا للملء الثاني

أظهرت صور فوتوغرافية متداولة أعمال البناء في الممر الأوسط بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتبين الصور جفاف الممر الأوسط لجسم السد وفتحات دخول المياه للتوربينات التي ستولد الكهرباء.

أحدث الصور المتداولة لتطور أعمال البناء في #سد_النهضة الإثيوبي pic.twitter.com/RfGcw7V8f3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 2, 2021

وتحدثت تقارير عن بناء ما يتراوح بين 4 إلى 8 أمتار في الممر الأوسط للسد.

ومن شأن تعلية الممر الأوسط السماح لإثيوبيا بالقيام بملء ثانٍ للسد خلال الفترة القادمة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني للسد من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان مثلما حدث في الملء الأول العام الماضي.

على الجانب الثاني تصر مصر والسودان على التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في مواسم الجفاف، على أن يتضمن كذلك آلية لفض المنازعات بين الدول الثلاث.