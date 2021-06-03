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شاهد: متشرد يهاجم شرطية ويطرحها أرضا

3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202101:26 PM (مكة المكرمة)

تعرضت ضابطة شرطة أمريكية إلى هجوم من قبل شخص حاولت القبض عليه في الحي الصيني في سان فرانسيسكو، وفقًا لما ذكرت إدارة الشرطة التي نشرت فيديو للحادث.

ووقع الحادث بالقرب من ميدان بورتسموث ليلة الجمعة، لكن مقاطع الفيديو التي تم نشرها على الإنترنت أوضحت كيفية وقوع الحادث، وكيف حاولت الضابطة اعتقال المشتبه به الذي يتمتع ببنية ثقيلة دون أي دعم.

وعندما وصلت الضابطة، تحاورت مع المشتبه به وكانت تحاول احتجازه عندما هاجمها بغتة، وفقًا لفيديو المراقبة الذي قالت جمعية ضباط شرطة سان فرانسيسكو إنه وثّق للحادثة.

وفي بادئ الأمر تظاهر الرجل بأنه متعاون في عملية الاعتقال، لكنه سرعان ما استدار فجأة عندما اقتربت الضابطة منه وحاولت سحب قفازاتها وأمسك بها وقام بسهولة بتثبيتها على الأرض.

وهرع العديد من المارة لمساعدة ضابطة الشرطة التي كانت بمفردها في موقع الحادث، في وقت باغتها المهاجم وطرحها أرضا قبل أن يسعفها وصول عدد من رجال الشرطة من زملائها.

وأصيبت الضابطة، التي حددتها الإدارة الشرطية بأنها -أنثى آسيوية- وتم نقلها إلى المستشفى المحلي، لكن جروحها لم تكن مهددة للحياة، بحسب وسائل إعلام محلية التقارير.

وأبرز مقطع الفيديو تدخل عدد من المارّة الذين حاولوا مساعدة الشرطية وهم يصرخون “ابتعد عنها” في وقت حاول آخرون تخفيف قبضة الرجل على الشرطية بركله وسحبه.

ولم يتم التعرف على هوية المشتبه به لكن وفقا للشهود كان (رجلا متشردا) وكان يخرب الدراجات البخارية المستأجرة ويصرخ بالشتائم العنصرية على المارة الآسيويين في وقت سابق من اليوم. وبعد أن تلقى تحذيرًا من الشرطة، رفض مغادرة المنطقة، وهاجم الشرطية عندما اقتربت مرة أخرى بعد عدة ساعات.

تأتي هذه الحادثة في وقت تصاعدت فيه الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الأمريكيين الآسيويين، وخاصة النساء في العام الماضي، وسجل ما لا يقل عن الفين و410 حادثة كراهية معادية لآسيويين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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