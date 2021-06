شاهد: متشرد يهاجم شرطية ويطرحها أرضا

تعرضت ضابطة شرطة أمريكية إلى هجوم من قبل شخص حاولت القبض عليه في الحي الصيني في سان فرانسيسكو، وفقًا لما ذكرت إدارة الشرطة التي نشرت فيديو للحادث.

ووقع الحادث بالقرب من ميدان بورتسموث ليلة الجمعة، لكن مقاطع الفيديو التي تم نشرها على الإنترنت أوضحت كيفية وقوع الحادث، وكيف حاولت الضابطة اعتقال المشتبه به الذي يتمتع ببنية ثقيلة دون أي دعم.

وعندما وصلت الضابطة، تحاورت مع المشتبه به وكانت تحاول احتجازه عندما هاجمها بغتة، وفقًا لفيديو المراقبة الذي قالت جمعية ضباط شرطة سان فرانسيسكو إنه وثّق للحادثة.

video captures man attacking @SFPD officer as she tries to see why he was allegedly ranting at Asian people near Clay & Kearny. Bystanders helped pull him off her until backup arrived. 📹: Asian Dawn. pic.twitter.com/3hi66s1JpC

— Dr. Carlos – crime related news & other stuff (@insidethebadge) May 31, 2021