وجبات إفطار رئيسة وزراء فنلندا تثير جدلا واسعا

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية أنها تخلت نهائيا عن تقاضي بدل طعام الفطور في مقرها الرسمي، في محاولة لإنهاء جدل يعكر الأجواء في حملتها للانتخابات المحلية.

وتعهدت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين بدفع مبلغ يقرب من 14 ألف يورو عن النفقات المرتبطة بطعام العائلة منذ وصولها إلى المقرالرسمي في (كيسارانتا) قبل عام ونصف عام.

وقالت مارين (35 عاما) في مقابلة تلفزيونية “لدي مهام عمل أخرى أقوم بها غير تمضية النهار في التدقيق بأمور مثل طعام عائلتي”.

وتواجه سانا مارين انتقادات من المعارضة منذ أن كشفت صحيفة (إيلتا ليهتي) المحلية أن رئيسة الوزراء تتقاضى 300 يورو شهريا كبدل طعام.

ويصل المبلغ إلى 850 يورو شهريا مع احتساب قيمة بعض الأطعمة الباردة، وفق الصحيفة.

ويقول منتقدو رئيسة الوزراء إن استخدام الأموال العامة لتغطية هذه النفقات يشكل انتهاكا للقانون الفنلندي.

وأعلنت الشرطة الفنلندية، الجمعة الماضية، أنها فتحت تحقيقا في الموضوع مع إطلاق استقصاءات ضريبية لمعرفة ما إذا كان على رئيسة الوزراء دفع ضرائب إضافية عن هذه الامتيازات.

وتعد مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم -وفي تاريخ البلاد أيضًا- منذ توليها المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكان حزب مارين قد فاز في الانتخابات التشريعية على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها أحزاب الوسط لإخراج فنلندا من الركود.