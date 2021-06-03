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مدير دائرة الخرائط في القدس: هكذا يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتحويل المقدسيين إلى أقلية (فيديو)

الاحتلال يخطط لتطويق أحياء القدس ثم تشتيت الأهالي (غيتي)
الاحتلال يخطط لتطويق أحياء القدس ثم تشتيت الأهالي (غيتي)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202112:54 PM (مكة المكرمة)

أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في مدينة القدس المحتلة أن خطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس لا تقتصر على تهجير أهالي حي الشيخ جراح ومنطقة بطن الهوى وفقط وإنما أن تصبح المناطق العربية بمثابة فسيفساء داخل الأحياء اليهودية.

وأوضح في لقاء على الجزيرة مباشر أن الجانب الإسرائيلي وضع خطته هذه عام 1973 بحيث تصبح الأقلية عربية والأغلبية يهودية في القدس، عندما شُكلت لجنة لهذا الغرض بقيادة رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في تلك الفترة.

وأضاف أن ما يحدث في حي الشيخ جراح أو بطن الهوى أو أي منطقة أخرى في القدس يندرج تحت ثلاثة أساليب رئيسية هي: عملية تطويق لهذه الأحياء، ثم عملية اختراق الأحياء، ثم عملية التشتيت لأهالي الأحياء.

وتابع “على هذه الأساس يستخدم الجانب الإسرائيلي رواية أن هذه أملاك يهودية فيما قبل عام 1948 ويستخدم كل هذه الأساليب من أجل تحقيق هدفه الاستراتيجي”.

وأردف “المخطط الذي يجري تنفيذه الآن في الشيخ جراح وضع عام 1990 في عهد أرئيل شارون الذي تحدث عن إقامة 26 بوابة حول القدس، ما يعني إقامة بؤر استيطانية في داخل أحياء فلسطينية باستخدام مجموعة من القوانين”.

وفيما يتعلق بقضية منطقة بطن الهوى وغيرها من المناطق قال إنه من المستهدف إسرائيليا أن تتم عملية ربط ما بين المستعمرات التي أقيمت في رأس العمود ثم الذهاب مرة أخرى باتجاه وادي حلوة في سياق عملية تفتيت لقرية سلوان لتصبح أحياء داخل المستعمرات ثم تأتي عملية طرد السكان وإبدالهم بإسرائيليين.

وحول إن كانت الهبة الفلسطينية الأخيرة قادرة على إفشال هذا المخطط أو حتى الحد من تأثيره قال إن تأثيرها يكمن في تجميد المخطط وليس إفشاله حتى تكون الظروف المحلية والدولية أكثر ملائمة للتنفيذ وهذا ما حدث من قبل في عدة قضايا مشابهة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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