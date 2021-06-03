الديتوكس.. أكذوبة أم حقيقة؟!

لماذا يزعم الكثير من الناس أنهم يشعرون بتحسن بعد اتباع حمية الديتوكس؟

في الحلقة القادمة من برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر نرصد أهمية حمية الديتوكس وهل هي أكذوبة أم حقيقة؟

فإذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم، يجب عليك متابعة الحلقة القادمة من برنامج “مع الحكيم” على شاشة الجزيرة مباشر وصفحات البرنامج الرسمية وقبل أي شيء عند اتخاذ قرار اتباع حمية جديدة يجب استشارة الطبيب أولاً.

وهناك بعض أنظمة الديتوكس أو التخلص من السموم التي تحد بشدة من استهلاك البروتين أو التي تتطلب الصيام، مما يؤدي إلى التعب كما يمكن أن يؤدي الصيام طويل الأمد إلى نقص الفيتامينات والمعادن لذلك يجب دائما اللجوء إلى الطبيب في مثل هذه الحالات.

يستضيف البرنامج أخصائي التغذية العلاجية خالد المقدم للتحدث عن هذا النوع من الحميات والرد على أسئلة واستفسارات الجمهور عن الديتوكس وكيف يعمل على تحفيز الكبد للتخلص من السموم وإخراجها من خلال البراز والبول والعرق وتحسين الدورة الدموية والحد من التوتر والاسترخاء والحصول على نوم جيد.

كل هذا وأكثر في حلقة مميزة عن الحميات وتغطية خاصة من البرنامج لآخر تطورات وباء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأحدث الدراسات الطبية وآخر أخبار حملات التطعيمات واللقاح فتابعونا، السبت المقبل، الساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و3 مساءً بتوقيت القاهرة.

شاهد: دكتور خالد المقدم في حلقة سابقة