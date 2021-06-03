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إنذار لوزير التعليم العالي المصري بشأن حرمان أستاذة جامعية من الترقية بسبب زوجها

الدكتورة منار الطنطاوي وزوجها الصحفي والباحث هشام جعفر (مواقع التواصل)
الدكتورة منار الطنطاوي وزوجها الصحفي والباحث هشام جعفر (مواقع التواصل)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202105:37 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، أنها وجهت إنذارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري بسبب الاستمرار في حرمان زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر من حقها في درجة الأستاذية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور عثمان محمد عثمان لا يزال مستمرا في تعنته تجاه الأستاذة منار الطنطاوي برفضه إعادتها لمنصب رئيس القسم الذي كانت تشغله واعتذرت عنه لبعض الوقت لظروف مرضية، وحين صلحت الظروف طلبت إعادتها لمنصبها فرفض.

وبالتالي لجأت الشبكة العربية إلى إرسال الإنذار لوزير التعليم العالي لوقف هذا التعسف مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإلزام عميد المعهد بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات ومنح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية ورد حقوقها المسلوبة.

وبحسب بيان المنظمة فإنه رغم المناشدات والالتماسات وأخيرا الإنذارات القانونية والشكاوى التي تقدمت بها الشبكة العربية باعتبارها محامية الدكتورة منار الطنطاوي لإلزام عميد المعهد بالقانون الذي ينص على ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته- وهي الدكتورة منار- عيّن عميد المعهد عضوا آخر بهيئة التدريس قائما بأعمال رئيس القسم ومشرفا علي الفرع رغم بلوغه سن المعاش من عامين، كما أنه يتحصل علي درجة الأستاذية، وشغلت الدكتورة منار الطنطاوي درجة (أستاذ مساعد) قبله بثلاث سنوات.

وتساءلت الشبكة عن الأسباب التي تدفع عميد المعهد للاستمرار في إهدار القانون وتجاوز صريح مواده برغم فارق الخبرات الأكاديمية والعلمية بين الدكتورة منار الطنطاوي ومن يتولي رئاسة القسم الآن.

واعتقل الصحفي والباحث هشام جعفر لمدة 3 سنوات قبل الإفراج عنه عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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